Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 23.11 WIB

Ingin Mata Tetap Sehat? Konsumsi 4 Makanan Kaya Nutrisi Ini Selain Wortel

ilustrasi makanan untuk kesehatan mata. (Freepik) - Image

ilustrasi makanan untuk kesehatan mata. (Freepik)

JawaPos.com – Wortel memang dikenal sebagai salah satu makanan yang baik untuk kesehatan mata. Namun, menjaga penglihatan tetap optimal tidak hanya bergantung pada sayuran berwarna oranye tersebut. Ada berbagai jenis makanan lain yang juga mengandung nutrisi penting untuk mendukung fungsi mata.

Selain beta-karoten, mata membutuhkan asupan lutein, zeaxanthin, asam lemak omega-3, serta berbagai antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan retina dan membantu melindungi mata dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Kabar baiknya, nutrisi tersebut dapat diperoleh dari beragam bahan makanan yang mudah ditemukan dalam menu sehari-hari.

Mengutip ulasan dari EatingWell, berikut empat makanan selain wortel yang kaya nutrisi dan dapat membantu menjaga kesehatan mata serta mendukung penglihatan tetap optimal.

1. Pistachio

Peningkatan asupan lutein dan zeaxanthin dikaitkan dengan penurunan risiko katarak dan perkembangan degenerasi makula terkait usia lanjut.

Degenerasi makula terkait usia memengaruhi penglihatan sentral dan jadi penyebab utama kehilangan penglihatan pada orang tua.

2. Ubi jalar

Ubi jalar merupakan sumber vitamin A, nutrisi penting untuk kesehatan mata.

Satu buah ubi jalar ukuran sedang menyediakan lebih dari 100 persen asupan vitamin A harian yang direkomendasikan.

Vitamin A sangat penting untuk menjaga fungsi mata yang baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Anak Alergi Susu Sapi Tetap Bisa Tumbuh Optimal? Ini Penjelasan dan Pentingnya Dukungan Nutrisi Sejak Dini - Image
Kesehatan

Anak Alergi Susu Sapi Tetap Bisa Tumbuh Optimal? Ini Penjelasan dan Pentingnya Dukungan Nutrisi Sejak Dini

Sabtu, 18 Juli 2026 | 01.18 WIB

Tak Hanya Istirahat dari Layar, 5 Nutrisi Ini Penting untuk Kesehatan Mata - Image
Lifestyle

Tak Hanya Istirahat dari Layar, 5 Nutrisi Ini Penting untuk Kesehatan Mata

Jumat, 17 Juli 2026 | 23.01 WIB

Jaga Kesehatan Tubuh, 5 Makanan Bernutrisi Ini Layak Masuk Menu Harian Anda - Image
Lifestyle

Jaga Kesehatan Tubuh, 5 Makanan Bernutrisi Ini Layak Masuk Menu Harian Anda

Senin, 13 Juli 2026 | 06.09 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore