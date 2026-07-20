Ingin Mata Tetap Sehat? Konsumsi 4 Makanan Kaya Nutrisi Ini Selain Wortel

JawaPos.com – Wortel memang dikenal sebagai salah satu makanan yang baik untuk kesehatan mata. Namun, menjaga penglihatan tetap optimal tidak hanya bergantung pada sayuran berwarna oranye tersebut. Ada berbagai jenis makanan lain yang juga mengandung nutrisi penting untuk mendukung fungsi mata.

Selain beta-karoten, mata membutuhkan asupan lutein, zeaxanthin, asam lemak omega-3, serta berbagai antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan retina dan membantu melindungi mata dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Kabar baiknya, nutrisi tersebut dapat diperoleh dari beragam bahan makanan yang mudah ditemukan dalam menu sehari-hari.

Mengutip ulasan dari EatingWell, berikut empat makanan selain wortel yang kaya nutrisi dan dapat membantu menjaga kesehatan mata serta mendukung penglihatan tetap optimal.

1. Pistachio

Peningkatan asupan lutein dan zeaxanthin dikaitkan dengan penurunan risiko katarak dan perkembangan degenerasi makula terkait usia lanjut.

Degenerasi makula terkait usia memengaruhi penglihatan sentral dan jadi penyebab utama kehilangan penglihatan pada orang tua.

2. Ubi jalar

Ubi jalar merupakan sumber vitamin A, nutrisi penting untuk kesehatan mata.

Satu buah ubi jalar ukuran sedang menyediakan lebih dari 100 persen asupan vitamin A harian yang direkomendasikan.