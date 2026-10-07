Lewat Kolaborasi Strategis, 2 Perusahaan Ini Kembangkan AI untuk Percepatan Penemuan Obat

Ilustrasi kecerdasan buatan untuk kesehatan (Dok ANTARA/Shutterstock)
JawaPos.com - Novo Nordisk dan perusahaan kecerdasan buatan (AI) Anthropic bekerja sama memanfaatkan AI untuk mempercepat penelitian dan pengembangan obat-obatan baru.
"Kolaborasi ini semakin menegaskan ambisi kami untuk menjadi perusahaan kesehatan yang paling berbasis AI di dunia. Sekaligus memperkuat berbagai inisiatif AI yang telah dijalankan Novo bersama mitra teknologi lainnya," kata Presiden dan CEO Novo Nordisk Mike Doustdar dalam keterangannya Rabu (7/10) dikutip dari Antara.
Kerja sama yang diumumkan pada 7 Oktober itu itu mencakup pemanfaatan model AI Anthropic dan Claude Science untuk membantu peneliti Novo Nordisk menyelesaikan sejumlah persoalan dalam proses penemuan obat.
Kedua perusahaan akan mengembangkan solusi untuk mendukung penalaran biologis serta alur kerja penelitian yang dinilai dapat dibantu dengan teknologi AI.
Doustdar mengatakan penggunaan AI diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penelitian dan memperpendek proses dari penelitian hingga pengembangan produk.
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