Kenali 2 Kondisi Saraf yang Sebabkan Tangan Kesemutan hingga Kebas saat Tidur Malam

JawaPos.com – Tangan terasa kesemutan hingga kebas saat tidur malam hari ternyata bisa disebabkan karena gangguan saraf. Terlebih rasa kesemutan tidak hilang setelah ganti posisi.

Diungkapkan dr. Puspasari, Sp.N, FIOM, FEEG, FPSG, F.Neurosomnologi, FEMG, KHS dari RS Bethsaida, keluhan kesemutan yang menetap harus diwaspadai adanya gangguan pada saraf. Ada dua kondisi gangguan saraf yang bisa menyebabkan kesemutan yakni Carpal Tunnel Syndrome (CTS) dan gangguan saraf yang berasal dari leher seperti radikulopati servikal.

Meski sama-sama dapat menimbulkan kesemutan dan kebas pada tangan, keduanya terjadi pada lokasi saraf yang berbeda.

Dipaparkan dr. Puspasari, Carpal Tunnel Syndrome (CTS) terjadi ketika salah satu saraf utama yang melewati pergelangan tangan mengalami tekanan pada jalurnya yang sempit. Biasanya keluhan ini datang pada malam hari dan bahkan membuat pasien terbangun.

“Keluhan CTS biasanya berupa kesemutan atau kebas pada ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan sebagian jari manis,” jelas dr. Puspasari baru-baru ini.

Bahkan, jika kondisi ini dibiarkan, kondisi tangan dapat melemah, mudah menjatuhkan benda, atau mengalami kesulitan melakukan gerakan halus.

Tapi, kesemutan pada tangan juga bisa berasak dari gangguan saraf di area leher. Pada kondisi ini, saraf yang keluar dari tulang belakang di daerah leher mengalami iritasi atau tekanan. Kondisi ini dapat berkaitan dengan perubahan pada tulang belakang, penyempitan jalur saraf, maupun gangguan pada bantalan tulang atau diskus.

“Jika sumber gangguan berasal dari leher, keluhan dapat berupa nyeri yang berawal dari leher kemudian menjalar ke bahu, lengan, hingga jari-jari tangan. Kesemutan atau kebas juga dapat muncul pada area tertentu sesuai dengan saraf yang mengalami gangguan,” papar dr. Puspasari.

Pada sebagian pasien, gangguan saraf dari leher juga dapat menyebabkan kelemahan pada kelompok otot tertentu. Menariknya, gangguan saraf leher tidak selalu disertai nyeri leher yang berat. Pada beberapa orang, keluhan yang paling terasa justru kesemutan atau kebas pada tangan.