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Berliana Rizqia Putri
Selasa, 6 Oktober 2026 | 15.40 WIB

Penelitian Sebut Jalan Cepat Ternyata Lebih Awet Muda secara Biologis

Ilustrasi. Membersihkan rumah dan jalan cepat ternyata tak bisa membakar kalori. - Image

Ilustrasi. Membersihkan rumah dan jalan cepat ternyata tak bisa membakar kalori.

Jawapos.com - Jalan kaki sering dianggap olahraga paling sederhana. Namun, penelitian menunjukkan bahwa seberapa cepat Anda melangkah ternyata dikatakan lebih awet muda.

Dilansir Life Extension, peneliti dari University of Leicester, Inggris, menganalisis data lebih dari 400 ribu warga Inggris. Hasilnya, orang yang mengaku berjalan lebih cepat cenderung memiliki telomer yang lebih panjang.

Telomer adalah "tutup pelindung" di ujung kromosom yang memendek setiap kali sel membelah diri. Panjang telomer kerap dipakai sebagai penanda usia biologis seseorang, yakni seberapa "tua" tubuh Anda dari dalam, terlepas dari angka di KTP.

Disebut Setara 16 Tahun Lebih Muda

Dalam penelitian tersebut, mereka yang berjalan cepat memiliki profil telomer yang secara biologis setara dengan orang yang 16 tahun lebih muda dibandingkan pejalan kaki yang lambat.

Analisis sebelumnya terhadap kelompok warga yang sama juga mengaitkan jalan cepat dengan harapan hidup yang lebih panjang, bahkan hingga 20 tahun dibandingkan mereka yang berjalan pelan.

Seberapa Cepat Disebut Jalan Cepat?

Penelitian ini membagi kecepatan berjalan menjadi tiga kategori yakni Lambat dengan kurang dari 3 mil per jam (sekitar 4,8 km/jam), Sedang dengan jarak 3 sampai 4 mil per jam (sekitar 4,8 sampai 6,4 km/jam), dan Cepat dengan jarak lebih dari 4 mil per jam (di atas 6,4 km/jam).

Kecepatan sekitar 5 mil per jam (8 km/jam) sudah masuk kategori jogging atau lari. Jika Anda tidak yakin sudah berjalan cukup cepat, aplikasi kebugaran di ponsel bisa membantu mencatat kecepatan dan jarak tempuh.

Manfaat Jalan Cepat bagi Tubuh

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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