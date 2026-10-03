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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.58 WIB

6 Alasan Mengapa Padel dan Olahraga Lapangan Lain Dapat Memperpanjang Usia Menurut Psikologi

seseorang yang berolahraga padel./Magnific/pablobeni - Image

seseorang yang berolahraga padel./Magnific/pablobeni

JawaPos.com - Di berbagai negara, olahraga lapangan seperti padel, tenis, badminton, futsal, hingga pickleball semakin populer. Banyak orang tertarik karena olahraga ini menyenangkan, dapat dimainkan bersama teman, dan memberikan manfaat fisik yang besar. Namun, manfaatnya ternyata tidak berhenti pada kebugaran tubuh saja.

Berbagai penelitian psikologi dan ilmu kesehatan menunjukkan bahwa aktivitas olahraga sosial memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas hidup yang lebih baik dan usia yang lebih panjang. Menariknya, beberapa penelitian bahkan menemukan bahwa olahraga yang melibatkan interaksi sosial cenderung memberikan manfaat lebih besar dibanding aktivitas fisik yang dilakukan sendirian.

Lalu, mengapa padel dan olahraga lapangan lain bisa membantu seseorang hidup lebih lama?

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (3/10), terdapat enam alasan yang dijelaskan dari sudut pandang psikologi.

1. Mengurangi Stres dan Menurunkan Risiko Penyakit Kronis

Salah satu faktor yang paling memengaruhi harapan hidup adalah tingkat stres yang dialami seseorang. Dalam psikologi kesehatan, stres kronis diketahui dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, diabetes, hingga penurunan sistem imun.

Ketika bermain padel atau olahraga lapangan lainnya, tubuh melepaskan hormon endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Endorfin membantu mengurangi rasa tegang, memperbaiki suasana hati, dan membuat seseorang merasa lebih rileks.

Selain itu, aktivitas fisik juga membantu menurunkan kadar hormon kortisol, yaitu hormon yang meningkat saat seseorang mengalami stres. Semakin rendah tingkat stres dalam jangka panjang, semakin kecil pula risiko munculnya penyakit yang dapat mempersingkat usia.

Dari perspektif psikologi, olahraga bukan hanya latihan fisik, melainkan juga sarana untuk mengelola emosi dan menjaga keseimbangan mental.

2. Meningkatkan Hubungan Sosial yang Berkaitan dengan Umur Panjang

Editor: Hanny Suwindari
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