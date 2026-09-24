Usia Minimal Anak Pakai Softlens: Penjelasan Dokter Mata dan Risiko Medisnya

JawaPos.com - Penggunaan lensa kontak atau softlens kini makin populer di kalangan anak-anak dan remaja, baik untuk koreksi penglihatan seperti mata minus maupun untuk alasan estetika.

Banyak orang tua merasa ragu dan bertanya-tanya mengenai usia berapa seorang anak secara medis dianggap cukup matang untuk mulai menggunakan softlens.

Kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat mata anak masih dalam masa pertumbuhan dan membutuhkan perawatan yang sangat higienis.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Rabu (23/09), secara medis sebenarnya tidak ada batasan usia pasti mengenai kapan anak boleh memakai softlens.

Dokter mata menegaskan bahwa kriteria utama penggunaan softlens pada anak bukan terletak pada usia kronologis, melainkan tingkat kematangan dan tanggung jawab anak dalam menjaga kebersihan mata.

Penggunaan softlens pada usia anak memerlukan disiplin tinggi untuk mencegah komplikasi pada kornea mata.

Penelitian oftalmologi klinis menunjukkan bahwa sebagian besar anak berusia 8 hingga 12 tahun sudah memiliki kemampuan motorik dan tanggung jawab yang cukup untuk memasang, melepas, serta membersihkan lensa kontak secara mandiri.

Penanganan yang tepat terbukti secara klinis efektif mencegah infeksi mikroba, menjaga efikasi diri anak, serta memberikan kualitas penglihatan yang lebih luas dibandingkan penggunaan kacamata konvensional saat berolahraga.

Berikut adalah beberapa pertimbangan penting mengenai usia penggunaan softlens pada anak beserta risiko medisnya: