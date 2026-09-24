Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Jumat, 25 September 2026 | 04.42 WIB

Usia Minimal Anak Pakai Softlens: Penjelasan Dokter Mata dan Risiko Medisnya

ilustrasi penggunaan softlens pada anak./pexels.com - Image

ilustrasi penggunaan softlens pada anak./pexels.com

JawaPos.com - Penggunaan lensa kontak atau softlens kini makin populer di kalangan anak-anak dan remaja, baik untuk koreksi penglihatan seperti mata minus maupun untuk alasan estetika.

Banyak orang tua merasa ragu dan bertanya-tanya mengenai usia berapa seorang anak secara medis dianggap cukup matang untuk mulai menggunakan softlens.

Kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat mata anak masih dalam masa pertumbuhan dan membutuhkan perawatan yang sangat higienis.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Rabu (23/09), secara medis sebenarnya tidak ada batasan usia pasti mengenai kapan anak boleh memakai softlens.

Dokter mata menegaskan bahwa kriteria utama penggunaan softlens pada anak bukan terletak pada usia kronologis, melainkan tingkat kematangan dan tanggung jawab anak dalam menjaga kebersihan mata.

Penggunaan softlens pada usia anak memerlukan disiplin tinggi untuk mencegah komplikasi pada kornea mata.

Penelitian oftalmologi klinis menunjukkan bahwa sebagian besar anak berusia 8 hingga 12 tahun sudah memiliki kemampuan motorik dan tanggung jawab yang cukup untuk memasang, melepas, serta membersihkan lensa kontak secara mandiri.

Penanganan yang tepat terbukti secara klinis efektif mencegah infeksi mikroba, menjaga efikasi diri anak, serta memberikan kualitas penglihatan yang lebih luas dibandingkan penggunaan kacamata konvensional saat berolahraga.

Berikut adalah beberapa pertimbangan penting mengenai usia penggunaan softlens pada anak beserta risiko medisnya:

  1. Kesiapan dan tanggung jawab anak

Anak dianggap siap jika sudah mampu menjaga kebersihan diri tanpa perlu selalu diingatkan, seperti rutin mencuci tangan sebelum menyentuh mata dan menjaga kebersihan tempat penyimpanan softlens.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menurut Psikologi: Sifat Kepribadian Ini Justru Jadi Kekuatan Besar Setelah Usia 60 Tahun - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi: Sifat Kepribadian Ini Justru Jadi Kekuatan Besar Setelah Usia 60 Tahun

Rabu, 16 September 2026 | 06.35 WIB

6 Risiko Cerdas Diambil Generasi Milenial Sukses di Usia 40-an, Investasi Berbuah Manis - Image
Kepribadian

6 Risiko Cerdas Diambil Generasi Milenial Sukses di Usia 40-an, Investasi Berbuah Manis

Senin, 14 September 2026 | 16.45 WIB

7 Cara Bagaimana Isolasi Sosial Dapat Memperpendek Usia Seseorang Menurut Psikologi, Apa Sajakah? - Image
Kepribadian

7 Cara Bagaimana Isolasi Sosial Dapat Memperpendek Usia Seseorang Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

Senin, 7 September 2026 | 21.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore