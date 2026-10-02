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Cicilia Margarettha
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 05.12 WIB

Stop Anggap Semua Orang Boleh Minum! Pemilik Kondisi Medis Ini Justru Harus Waspada Air Kelapa

Ilustrasi konsumsi air kelapa yang memerlukan kewaspadaan bagi kondisi medis tertentu. (Pexels) - Image

Ilustrasi konsumsi air kelapa yang memerlukan kewaspadaan bagi kondisi medis tertentu. (Pexels)

JawaPos.com - Air kelapa kerap dipuja sebagai minuman alami yang kaya manfaat dan menyegarkan.

Kandungan elektrolit alaminya membuat minuman ini populer sebagai pemulih dehidrasi setelah berolahraga maupun saat tubuh terasa lelah.

Banyak orang menganggap bahwa karena bersumber dari alam, air kelapa aman dikonsumsi oleh siapa saja tanpa batasan.

Padahal, bagi individu dengan riwayat atau kondisi medis tertentu, konsumsi air kelapa secara berlebihan justru menyimpan bahaya tersembunyi yang dapat memicu komplikasi kesehatan serius.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Jumat (02/10), meskipun air kelapa kaya akan nutrisi, kandungan mineralnya yang tinggi, terutama kalium dan memerlukan kewaspadaan ekstra bagi kelompok populasi tertentu.

Air kelapa mengandung kalium (potassium) dalam jumlah yang cukup tinggi, yaitu sekitar 400 hingga 600 mg per cangkir.

Penelitian klinis menunjukkan bahwa asupan kalium yang berlebihan pada individu yang mengalami penurunan fungsi ginjal dapat memicu hiperkalemia, kondisi dimana kadar kalium dalam darah melonjak melebihi batas aman.

Pendekatan berbasis evaluasi gizi medis terbukti secara klinis bahwa kewaspadaan terhadap asupan elektrolit sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan irama jantung (aritmia), penurunan tekanan darah yang drastis.

Editor: Novia Tri Astuti
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