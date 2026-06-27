Jika Anda Sering Mengangkat Jari Kelingking saat Minum, 7 Ciri Kepribadian Ini Mungkin Ada pada Diri Anda Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang mengangkat jari kelingking saat minum (Magnific/Tirachard)
JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan diri sendiri atau orang di sekitar Anda yang secara tidak sadar mengangkat jari kelingking saat sedang minum air, teh, atau jenis minuman lainnya?
Bagi sebagian orang, tindakan ini mungkin dianggap sebagai kebiasaan kecil yang biasa dan tidak memiliki arti khusus. Namun dalam ilmu psikologi, gerakan tubuh yang spontan seperti ini dapat mencerminkan pola kepribadian tertentu yang menarik untuk dipelajari.
Meskipun ukurannya paling kecil, jari kelingking memiliki makna simbolis yang kuat dalam budaya dan psikologi. Jari ini sering kali dikaitkan dengan ekspresi kehalusan, keanggunan, bahkan dalam konteks tertentu, status sosial yang lebih tinggi. Gerakan mengangkat jari kelingking saat minum bisa jadi merupakan refleks yang tidak disengaja, sekaligus menjadi cerminan dari aspek kepribadian seseorang.
Melansir dari laman Geediting, terdapat 7 ciri kepribadian khas yang kemungkinan besar dimiliki oleh seseorang dengan kebiasaan unik ini menurut psikologi:
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1. Memiliki Kesadaran Sosial Tinggi
Orang yang mengangkat jari kelingking saat minum cenderung memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
Mereka cenderung sadar akan norma-norma etiket atau sopan santun, meskipun tidak selalu dilakukan dengan sengaja.
Kebiasaan kecil ini mungkin muncul dari kebiasaan atau pengaruh lingkungan masa kecil yang menekankan pentingnya perilaku "yang pantas" di depan orang lain.
2. Cenderung Perfeksionis dalam Hal Detail
Gerakan halus seperti ini menunjukkan perhatian terhadap detail yang sangat kecil.
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