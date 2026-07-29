Menurut Psikologi, Jika Tanpa Sadar Mengangkat Jari Kelingking Saat Minum, Mungkin Anda Memiliki 7 Ciri Kepribadian

seseorang yang mengangkat jari kelingking saat minum dari gelas (Freepik/EyeEm)
JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Anda — atau seseorang di sekitar Anda — tanpa sadar mengangkat jari kelingking saat meminum air, teh, atau minuman lainnya?
Bagi sebagian orang, hal ini mungkin hanya dianggap sebagai kebiasaan kecil yang tidak penting.
Namun dalam psikologi, gerakan tubuh seperti ini dapat mencerminkan pola kepribadian tertentu yang menarik untuk diungkap.
Jari kelingking, meskipun ukurannya kecil, memiliki makna simbolis dalam budaya dan psikologi.
Ia sering dikaitkan dengan ekspresi kehalusan, elegansi, dan dalam beberapa konteks, bahkan superioritas sosial.
Gerakan mengangkat jari kelingking saat minum bisa jadi tidak disengaja, tapi bisa juga mencerminkan aspek tertentu dari kepribadian seseorang.
Dilansir dari Geediting, terdapat 7 ciri kepribadian khas yang mungkin Anda miliki jika Anda tanpa sadar sering mengangkat jari kelingking saat minum, menurut psikologi:
1. Memiliki Kesadaran Sosial Tinggi
Orang yang mengangkat jari kelingking saat minum cenderung memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
Mereka cenderung sadar akan norma-norma etiket atau sopan santun, meskipun tidak selalu dilakukan dengan sengaja.
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