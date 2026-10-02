Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 04.32 WIB

Stop Menyalahkan Metabolisme! Ini Bahaya Visceral Fat Saat Menopause dan Cara Mengontrolnya

Ilustrasi bahaya akumulasi lemak visceral fat saat memasuki masa menopause. (Pexels) - Image

Ilustrasi bahaya akumulasi lemak visceral fat saat memasuki masa menopause. (Pexels)

JawaPos.com - Memasuki masa menopause, banyak perempuan mengeluhkan kenaikan berat badan yang terjadi secara mendadak, terutama di sekitar area perut.

Sebagian besar orang sering kali hanya menyalahkan penurunan laju metabolisme alami tubuh sebagai dalang utama kondisi ini.

Padahal, penumpukan lemak yang terjadi pada fase menopause bukan sekadar kenaikan berat badan biasa, melainkan pergeseran distribusi jaringan lemak yang terakumulasi di dalam rongga perut dan melingkupi organ vital, yang dikenal sebagai lemak visceral (visceral fat).

Melansir dari laman The Ohio State University pada Jumat (02/10), perubahan hormon estrogen yang signifikan memegang peranan besar dalam perubahan komposisi tubuh dan akumulasi lemak viseral saat menopause.

Penurunan kadar estrogen memicu tubuh untuk mengalihkan penyimpanan lemak dari area pinggul dan paha ke area abdomen.

Dalam studi endocrinology klinis menunjukkan bahwa lemak viseral bertindak sebagai organ metabolik yang sangat aktif melepaskan senyawa peradangan (inflammatory cytokines) dan asam lemak bebas ke dalam aliran darah.

Pendekatan berbasis modifikasi gaya hidup terbukti secara klinis efektif menurunkan tingkat resistensi insulin, mencegah komplikasi penyakit kardiovaskular.

Berikut adalah bahaya kesehatan lemak visceral (visceral fat) serta cara efektif untuk mengontrolnya saat memasuki masa menopause:

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Konsumsi Teh Lebih Aman Bagi Perempuan Menopause, Inilah Penjelasannya - Image
Kesehatan

Konsumsi Teh Lebih Aman Bagi Perempuan Menopause, Inilah Penjelasannya

Rabu, 9 September 2026 | 01.31 WIB

Simak! 3 Perubahan Gaya Hidup yang Efektif untuk Meringankan Gejala Menopause Menurut Penelitian - Image
Lifestyle

Simak! 3 Perubahan Gaya Hidup yang Efektif untuk Meringankan Gejala Menopause Menurut Penelitian

Selasa, 14 Juli 2026 | 03.23 WIB

Maia Estianty Curhat Perubahan Respons Tubuh Akibat Mau Menopause - Image
Entertainment

Maia Estianty Curhat Perubahan Respons Tubuh Akibat Mau Menopause

Minggu, 5 Juli 2026 | 15.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore