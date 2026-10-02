Stop Menyalahkan Metabolisme! Ini Bahaya Visceral Fat Saat Menopause dan Cara Mengontrolnya

JawaPos.com - Memasuki masa menopause, banyak perempuan mengeluhkan kenaikan berat badan yang terjadi secara mendadak, terutama di sekitar area perut.

Sebagian besar orang sering kali hanya menyalahkan penurunan laju metabolisme alami tubuh sebagai dalang utama kondisi ini.

Padahal, penumpukan lemak yang terjadi pada fase menopause bukan sekadar kenaikan berat badan biasa, melainkan pergeseran distribusi jaringan lemak yang terakumulasi di dalam rongga perut dan melingkupi organ vital, yang dikenal sebagai lemak visceral (visceral fat).

Melansir dari laman The Ohio State University pada Jumat (02/10), perubahan hormon estrogen yang signifikan memegang peranan besar dalam perubahan komposisi tubuh dan akumulasi lemak viseral saat menopause.

Penurunan kadar estrogen memicu tubuh untuk mengalihkan penyimpanan lemak dari area pinggul dan paha ke area abdomen.

Dalam studi endocrinology klinis menunjukkan bahwa lemak viseral bertindak sebagai organ metabolik yang sangat aktif melepaskan senyawa peradangan (inflammatory cytokines) dan asam lemak bebas ke dalam aliran darah.

Pendekatan berbasis modifikasi gaya hidup terbukti secara klinis efektif menurunkan tingkat resistensi insulin, mencegah komplikasi penyakit kardiovaskular.