Simak! 3 Perubahan Gaya Hidup yang Efektif untuk Meringankan Gejala Menopause Menurut Penelitian

Ilustrasi perempuan mulai mengalami menopause. (pexels)
JawaPos.com - Menopause merupakan fase alami dalam kehidupan setiap perempuan yang menandai berakhirnya siklus menstruasi.
Meski merupakan proses biologis yang normal, perubahan hormon selama masa menopause sering memunculkan berbagai gejala yang dapat memengaruhi kualitas hidup, mulai dari rasa gerah atau hot flashes, gangguan tidur, perubahan suasana hati, hingga kelelahan.
Kabar baiknya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup tertentu dapat membantu meringankan gejala tersebut dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.
Setiap perempuan mengalami menopause dengan cara yang berbeda. Ada yang hanya merasakan keluhan ringan, tetapi ada pula yang menghadapi gejala cukup berat sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
Karena itu, selain berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, menerapkan kebiasaan hidup yang lebih sehat menjadi salah satu langkah yang banyak direkomendasikan untuk membantu tubuh beradaptasi dengan perubahan hormon.
Perubahan gaya hidup tidak dapat menghentikan proses menopause, tetapi dapat membantu mengurangi intensitas beberapa gejala serta mendukung kesehatan jantung, tulang, dan kesehatan mental.
Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten sering kali memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan perubahan drastis yang sulit dipertahankan.
Dirangkum dari laman Your Tango, berikut tiga perubahan gaya hidup yang didukung oleh berbagai penelitian dan dinilai dapat membantu meringankan gejala menopause.
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