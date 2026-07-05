Maia Estianty Curhat Perubahan Respons Tubuh Akibat Mau Menopause

JawaPos.com - Maia Estianty curhat di akun media sosialnya tentang kenaikan berat badan yang cukup pesat. Maia menduga, hal itu terjadi salah satunya karena ia mau memasuki fase menopause.

Diketahui, Maia Estianty selama ini termasuk salah satu artis perempuan yang sangat menjaga badan. Meski sudah memiliki 3 orang anak, berat badannya termasuk sangat ideal sampai bikin banyak perempuan iri.

Tak hanya itu, Maia Estianty juga mendapat banyak pujian dari orang-orang karena ia dianggap awet muda di usia kepala empat, bahkan kini sudah menyentuh kepala lima.

Melalui unggahan di akun media sosial Threads, Maia Estianty mengungkapkan kenaikan berat badannya karena sejumlah faktor. Salah satunya, respons tubuhnya yang kurang optimal karena sudah mau memasuki fase menopause.

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"Gila, berat gue naik 3 kg kelar kawinan anak, sama sudah nggak syuting lagi, sudah kendor olahraga, ditambah mulai menopause," ungkap Maia Estianty.

Maia tampak cukup terkejut dengan kenaikan berat badannya di usia sekarang. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak sedrastis seperti saat ini.

"Berat badan aja gila, naik kayak pesawat roket," kata istri pengusaha Irwan Mussry itu.

Curhatan Maia Estianty tersebut disambut dengan komentar positif oleh netizen di media sosial. Menurut mereka, kenaikan berat badan untuk Maia Estianty seharusnya tidak terlalu menjadi masalah.

"Bunda, please ya, aku sudah pernah ketemu kamu dan kamu cantik banget lho.3 kg nggak apa-apa banget bun yang penting makin tua makin bahagia ya," komentar salah satu netizen.