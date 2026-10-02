World Heart Day 2026, Layanan Jantung Diperkuat dengan Standar Internasional

JawaPos.com - World Heart Day 2026 tidak hanya menjadi kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan jantung. Tapi juga momentum bagi dunia kesehatan Indonesia untuk memperkuat layanan jantung berstandar internasional.

Dalam rangkaian World Heart Day 2026, Bali International Hospital (BIH) berkolaborasi dengan Sapporo Cardio Vascular Clinic (SCVC), Jepang, mengembangkan ekosistem layanan jantung. Layanan ini mencakup International Heart Check, expert talk, digital health education, serta International Cardiac Consultation.

Diungkapkan Addie Chan, COO Sapporo Cardio Vascular Clinic, World Heart Day bukan hanya tentang hari untuk mengingat pentingnya kesehatan jantung. Tapi, ini menjadi simbol dari gerakan yang lebih besar untuk membawa kualitas cardiovascular care di Indonesia ke tingkat yang semakin baik.

“Kami percaya bahwa international partnership bukan hanya tentang menghadirkan expertise dari luar negeri, tetapi bagaimana expertise tersebut dapat ditransfer, dikembangkan bersama tim lokal, dan pada akhirnya memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pasien di Indonesia,” ujar Addie.

Kolaborasi ini menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan edukasi, deteksi dini, konsultasi, dan perspektif medis internasional dalam satu ekosistem pelayanan jantung.

Menurut Addie, international collaboration dan knowledge sharing merupakan bagian penting dalam menghadirkan layanan cardiovascular care yang komprehensif dan berstandar internasional di Indonesia.

Perlu diketahui, kolaborasi World Heart Day 2026 ini merupakan bagian dari IHC One Heart Movement. Bagi Indonesia Healthcare Corporation (IHC) selaku holding dari BIH, bermitra strategis dengan institusi medis internasional menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat kapabilitas layanan dan memperluas akses terhadap global clinical expertise.