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Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.58 WIB

10 Manfaat Daun Kemangi untuk Kesehatan: Dari Mengontrol Gula Darah hingga Menjaga Jantung

Ilustrasi daun kemangi. (Freepik) - Image

Ilustrasi daun kemangi. (Freepik)

JawaPos.com - Daun kemangi atau holy basil (Ocimum sanctum) sering kali hanya dipandang sebagai pelengkap hidangan lalapan atau penambah aroma harum pada masakan nusantara. Rasa, aroma yang khas ternyata menyimpan segudang potensi medis yang luar biasa bagi tubuh manusia.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Jumat (2/10), daun kemangi diakui memiliki sifat adaptogen, antioksidan, dan antiinflamasi yang kuat untuk mendukung fungsi organ vital.

Sejak zaman dahulu, kemangi memang digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman herbal yang kaya akan senyawa bioaktif ini kerap dimanfaatkan sebagai tanaman penyembuh holistik untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan harian.

Daun kemangi kaya akan kandungan fito nutrisi penting seperti eugenol, asam rosmarinat, asam ursolat, dan karvakrol. Dalam studi farmakologi klinis menunjukkan bahwa ekstrak daun kemangi bertindak sebagai adaptogen alami yang mampu meregulasi respon stres tubuh serta menetralkan radikal bebas.

Pendekatan pengobatan herbal terbukti secara klinis efektif menurunkan tingkat resistensi insulin, meredakan peradangan sistemik, meningkatkan sensitivitas glukosa. Berikut adalah 10 manfaat kesehatan dari daun kemangi yang patut Anda ketahui:

1.Mengontrol dan menurunkan kadar gula darah

Senyawa aktif dalam kemangi membantu meningkatkan sensitivitas hormon insulin dan sekresi pankreas, sehingga sangat efektif membantu penderita diabetes tipe 2 dan prediabetes mengontrol glukosa darah.

2.Memelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah

Kandungan eugenol dan antioksidan tinggi pada kemangi bekerja menekan penumpukan kolesterol jahat (LDL) serta membantu menjaga kelenturan pembuluh darah dari risiko hipertensi.

Editor: Diar Candra
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