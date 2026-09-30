Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.30 WIB

Kerap Sasar Anak Muda! Jantung Berdebar Kencang Tanda Sinyal Bahaya Sindrom Wolff Parkinson White

Ilustrasi pemeriksaan kelainan irama jantung./Pexels.com - Image

Ilustrasi pemeriksaan kelainan irama jantung./Pexels.com

JawaPos.com – Sensasi jantung berdebar kencang secara tiba-tiba sering kali dianggap sebagai dampak wajar dari konsumsi kafein berlebih, kelelahan, atau gangguan kecemasan.

Namun, jika denyut jantung meningkat secara mendadak hingga melebihi batas normal saat beristirahat, kondisi tersebut bisa menjadi indikasi awal dari gangguan irama jantung serius yang dikenal sebagai Sindrom Wolff Parkinson White (WPW).

Kondisi kelainan listrik jantung ini tergolong unik karena kerap terdeteksi pada usia anak-anak, remaja, hingga dewasa muda yang tampak sehat secara fisik.

Melansir dari laman National Institutes of Health pada Selasa (29/09), Sindrom Wolff Parkinson White merupakan kondisi bawaan sejak lahir di mana terdapat jalur listrik tambahan di dalam jantung yang memicu episode takikardia.

Jalur sinyal listrik ini membuat sinyal listrik mengarungi sel-sel jantung secara lebih cepat dari jalur normal, melewati simpul atrioventrikular (AV node).

Hal ini menyebabkan bilik jantung berdenyut sangat cepat hingga mencapai 140 - 250 detak per menit.

Dalam studi elektrofisiologi klinis menunjukkan bahwa manifestasi sindrom WPW pada pasien muda dapat memicu aritmia kompleks seperti Atrial Fibrillation (AF).

Kondisi ini jika tidak dievaluasi dengan baik berisiko meningkatkan kecemasan serta berpotensi menyebabkan henti jantung mendadak (Sudden Cardiac Death) dalam kasus yang sangat jarang.

Pendekatan diagnostik berupa elektrokardiogram (EKG) terbukti secara klinis efektif mendeteksi gelombang delta khas WPW untuk pencegahan dini.

Berikut adalah beberapa tanda klinis dan aspek penting seputar Sindrom Wolff Parkinson White yang perlu diwaspadai:

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Orang Kurus Pun Bisa Kena! Awas Bahaya Lemak Otot yang Diam-Diam Mengintai Jantung - Image
Kepribadian

Orang Kurus Pun Bisa Kena! Awas Bahaya Lemak Otot yang Diam-Diam Mengintai Jantung

Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.23 WIB

Waspada dan Kenali Aritmia, Gangguan Jantung yang Bisa Bikin Meninggal Mendadak - Image
Kesehatan

Waspada dan Kenali Aritmia, Gangguan Jantung yang Bisa Bikin Meninggal Mendadak

Selasa, 29 September 2026 | 23.50 WIB

Doddy Katamsi Dirawat di Rumah Sakit Akibat Permasalahan Jantung - Image
Entertainment

Doddy Katamsi Dirawat di Rumah Sakit Akibat Permasalahan Jantung

Minggu, 27 September 2026 | 16.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore