Kerap Sasar Anak Muda! Jantung Berdebar Kencang Tanda Sinyal Bahaya Sindrom Wolff Parkinson White

JawaPos.com – Sensasi jantung berdebar kencang secara tiba-tiba sering kali dianggap sebagai dampak wajar dari konsumsi kafein berlebih, kelelahan, atau gangguan kecemasan.

Namun, jika denyut jantung meningkat secara mendadak hingga melebihi batas normal saat beristirahat, kondisi tersebut bisa menjadi indikasi awal dari gangguan irama jantung serius yang dikenal sebagai Sindrom Wolff Parkinson White (WPW).

Kondisi kelainan listrik jantung ini tergolong unik karena kerap terdeteksi pada usia anak-anak, remaja, hingga dewasa muda yang tampak sehat secara fisik.

Melansir dari laman National Institutes of Health pada Selasa (29/09), Sindrom Wolff Parkinson White merupakan kondisi bawaan sejak lahir di mana terdapat jalur listrik tambahan di dalam jantung yang memicu episode takikardia.

Jalur sinyal listrik ini membuat sinyal listrik mengarungi sel-sel jantung secara lebih cepat dari jalur normal, melewati simpul atrioventrikular (AV node).

Hal ini menyebabkan bilik jantung berdenyut sangat cepat hingga mencapai 140 - 250 detak per menit.

Dalam studi elektrofisiologi klinis menunjukkan bahwa manifestasi sindrom WPW pada pasien muda dapat memicu aritmia kompleks seperti Atrial Fibrillation (AF).

Kondisi ini jika tidak dievaluasi dengan baik berisiko meningkatkan kecemasan serta berpotensi menyebabkan henti jantung mendadak (Sudden Cardiac Death) dalam kasus yang sangat jarang.

Pendekatan diagnostik berupa elektrokardiogram (EKG) terbukti secara klinis efektif mendeteksi gelombang delta khas WPW untuk pencegahan dini.