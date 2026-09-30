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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 1 Oktober 2026 | 05.18 WIB

Temuan Data Terkini Ada 26,8 Ribu Kasus TBC Baru dari CKG Nasional

Ilustrasi TBC. (Dok. freepik) - Image

Ilustrasi TBC. (Dok. freepik)

JawaPos.com - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menemukan ratusan ribu masyarakat yang memiliki tanda dan gejala tuberkulosis (TBC). Dari 20,6 juta orang yang telah menjalani skrining, sebanyak 360,7 ribu orang teridentifikasi memiliki tanda dan gejala TBC. Sementara 26,8 ribu lainnya dinyatakan positif TBC baru.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan skrining melalui CKG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penemuan kasus TBC di masyarakat. Pemeriksaan dilakukan melalui berbagai fasilitas, mulai dari puskesmas hingga sekolah dan pesantren.

Dante berkata temuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan kasus TBC di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, estimasi kasus TBC nasional menunjukkan tren penurunan.

Pada 2024, estimasi kasus TBC mencapai sekitar 1.092.000 kasus. Angka tersebut kemudian turun menjadi sekitar 1.090.000 kasus pada 2025 dan diperkirakan kembali menurun menjadi 1.080.000 kasus pada 2026.

"Dalam waktu satu tahun, kita turunkan estimasi tuberkulosis yang diidentifikasi oleh WHO, jadi tadinya 1.090.000 menjadi 1.080.000," kata Dante dalam konferensi pers, Rabu (30/9(.

Ia menerangkan, penurunan estimasi tersebut salah satunya didukung oleh pelaksanaan skrining secara lebih luas. Pemerintah tidak hanya berupaya menemukan kasus, tetapi juga memperkuat pencegahan dan pengobatan bagi masyarakat yang telah terdiagnosis TBC.

Editor: Diar Candra
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