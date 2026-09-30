Wamenkes Sebut Influenza A Umumnya Tidak Berbahaya dan Dapat Sembuh Sendiri

JawaPos.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Herbuwono menyebut mayoritas infeksi influenza A adalah jenis penyakit yang tidak berbahaya dan dapat sembuh sendiri, meski pemantauan perkembangan kasus dan tingkat keparahan tetap dilakukan pemerintah.

"Ini adalah self-limiting disease, penyakit yang sembuh dengan sendirinya tanpa diobati. Jadi tidak berbahaya influenza A tersebut," ujar Dante dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (30/9).

Dante juga mengatakan berdasarkan kondisi yang dipantaunya saat ini tidak terdapat peningkatan kasus influenza yang signifikan, baik di tingkat nasional maupun global.

Menurut dia, pola penyebaran influenza A serupa dengan influenza pada umumnya dan cenderung meningkat menjelang musim hujan di Indonesia, kemudian menurun pada Februari-Maret.

Terkait informasi mengenai influenza A, Dante meminta masyarakat menyikapinya secara proporsional dan tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan.

"Jangan ini digoreng dan dijadikan berita yang viral, sehingga seolah-olah menakutkan. Padahal tidak sama sekali, influenza A ini biasa saja kayak influenza biasa," tuturnya.

Influenza A merupakan salah satu jenis influenza yang disebabkan oleh virus influenza A dan dapat menular melalui percikan pernapasan.

Gejala infeksi influenza A antara lain demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, dan lemas.