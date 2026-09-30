Wamenkes Sebut Influenza A Umumnya Tidak Berbahaya dan Dapat Sembuh Sendiri

Wamenkes Dante Saksono Harbuwono mendampingi Menko PMK Pratikno saat cek kesehatan gratis di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat, pekan lalu. (ZALZILATUL HIKMIA/JAWA POS)
JawaPos.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Herbuwono menyebut mayoritas infeksi influenza A adalah jenis penyakit yang tidak berbahaya dan dapat sembuh sendiri, meski pemantauan perkembangan kasus dan tingkat keparahan tetap dilakukan pemerintah.
"Ini adalah self-limiting disease, penyakit yang sembuh dengan sendirinya tanpa diobati. Jadi tidak berbahaya influenza A tersebut," ujar Dante dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (30/9).
Dante juga mengatakan berdasarkan kondisi yang dipantaunya saat ini tidak terdapat peningkatan kasus influenza yang signifikan, baik di tingkat nasional maupun global.
Menurut dia, pola penyebaran influenza A serupa dengan influenza pada umumnya dan cenderung meningkat menjelang musim hujan di Indonesia, kemudian menurun pada Februari-Maret.
Terkait informasi mengenai influenza A, Dante meminta masyarakat menyikapinya secara proporsional dan tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan.
"Jangan ini digoreng dan dijadikan berita yang viral, sehingga seolah-olah menakutkan. Padahal tidak sama sekali, influenza A ini biasa saja kayak influenza biasa," tuturnya.
Influenza A merupakan salah satu jenis influenza yang disebabkan oleh virus influenza A dan dapat menular melalui percikan pernapasan.
Gejala infeksi influenza A antara lain demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, dan lemas.
Kementerian Kesehatan memantau influenza melalui surveilans pada 39 puskesmas, 35 rumah sakit, dan 14 balai karantina kesehatan. Berdasarkan laporan hingga minggu ke-38, aktivitas influenza berada pada kategori sedang.
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