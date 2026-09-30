‘Detak Kedua’ Pasien Gagal Jantung Stadium Lanjut dengan LVAD Pertama di Indonesia

JawaPos.com – Penggunaan alat pompa jantung Advanced Heart Failure Center (LVAD) bukanlah hal baru di dunia kedokteran. Selain transpalansi jantung, LVAD menjadi salah satu solusi bagi pasien gagal jantung stadium lanjut yang tidak bisa lagi dengan terapi obat.

LVAD sendiri merupakan pompa jantung mekanis yang ditanamkan di dalam tubuh untuk membantu ventrikel (bilik) kiri mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Perangkat yang digunakan di SHKJ adalah teknologi generasi terbaru HeartMate 3 LVAD dengan Full MagLev Flow Technology.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah SHKJ, dr. Leonardo Paskah Suciadi, Sp.JP, FIHA, FAPSC, FESC, FHFA, menjelaskan, LVAD bukan sekadar prosedur, melainkan pilihan terapi yang membuka harapan baru bagi pasien gagal jantung stadium lanjut di Indonesia.

Bagi pasien penerima LVAD, keberadaan alat ini difungsikan sebagai destination therapy atau terapi final jangka panjang. Karena, program transplantasi jantung sendiri di Indonesia masih dalam tahap pengembangan.

"Ada suara paling menenangkan yang pernah saya dengar sebagai dokter jantung, yaitu detak yang kembali stabil setelah nyaris berhenti. Dalam sebulan terakhir, saya mendengarnya dua kali," kata dr. Paskah dalam bincang Penanaman LVAD Pertama di Indoensia yang dilakukan RS Siloam Kebun Jeruk, di Jakarta, baru-baru ini.

Meski begitu, dr. Paskah menggarisbawahi bahwa ada kondisi khusus di mana LVAD tidak dapat dipasang. Jika gagal jantung sudah terjadi di kedua sisi yakni bilik kiri dan kanan sekaligus, maka LVAD tidak bisa menjadi opsi.

“Pada kondisi demikian, transplantasi jantung tetap menjadi satu-satunya opsi final," paparnya.

Ketika disinggung tentang tingkat keberhasilan, dr. Paskah membeberkan bahwa risiko kematian dalam satu tahun pertama pascaoperasi baik untuk LVAD maupun transplantasi jantung berada di kisaran 10–15 persen.

Namun, setelah melewati tahun pertama, angka kematian pasien pengguna LVAD menyusut menjadi 4–5 persen per tahun.