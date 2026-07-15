Dokter Indonesia Kembangkan Alat Pendeteksi Cairan di Paru, Bisa Tekan Angka Rawat Ulang Pasien Gagal Jantung

JawaPos.com - Dokter Spesialis Jantung Primaya Hospital Tangerang, Dr. dr. Rony M. Santoso, SpJP, SubSp.K.I(K), FIHA, mengembangkan teknologi pendekteksi cairan atau tanda-tanda kongesti paru melalui analisis suara rongga dada secara lebih praktis, cepat, dan objektif. Alat ini diharapkan dapat mengurangi angka perawatan ulang para pasien gagal jantung di Indonesia.

Dengan alat sederhana bernama Novel Auscultation Device of Artificial Intelligence for Heart Failure (NAVI-HF) ini, dr. Rony menjelaskan bahwa pasien maupun dokter dapat merekam suara dada dari lima titik pemeriksaan selama kurang lebih satu menit.

Rekaman tersebut kemudian dianalisis menggunakan algoritma AI untuk mengidentifikasi apakah pasien masih memiliki tanda-tanda kongesti paru yang berisiko menyebabkan perburukan gagal jantung setelah pulang dari rumah sakit.

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"NAVI-HF kami kembangkan untuk membantu dokter mengidentifikasi pasien yang masih berisiko mengalami perburukan melalui alat yang sederhana, portabel, dan didukung teknologi AI. Dengan demikian, pasien yang membutuhkan pemantauan lebih ketat dapat dikenali lebih awal sehingga terapi dapat disesuaikan sebelum terjadi komplikasi," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/7).

Berdasarkan penelitian terhadap 246 pasien gagal jantung akut, NAVI-HF menunjukkan performa diagnostik yang baik dengan akurasi 86%, sensitivitas 91%, dan spesifisitas 82% dibandingkan Lung Ultrasound sebagai standar acuan. Penelitian lanjutan selama enam bulan juga menunjukkan bahwa pasien dengan hasil NAVI-HF positif memiliki risiko 1,6 kali lebih tinggi mengalami rawat ulang akibat gagal jantung dibandingkan pasien dengan hasil negatif.

dr. Rony menjelaskan bahwa tujuan utama NAVI-HF bukan menggantikan dokter, melainkan menjadi alat bantu yang mempermudah identifikasi pasien dengan risiko tinggi sehingga penanganan dapat dilakukan lebih dini. Sebab salah satu tantangan terbesar dalam penanganan gagal jantung adalah memastikan kondisi pasien benar-benar stabil sebelum pulang dari rumah sakit.

Ke depan, NAVI-HF memiliki potensi untuk mendukung home-based monitoring dan telemedicine.

"Kami berharap inovasi ini dapat mendukung deteksi yang lebih dini, membantu dokter dalam pengambilan keputusan klinis, sekaligus mengurangi risiko rawat ulang akibat gagal jantung," ungkap dr. Rony.

Penelitian ini juga merupakan bagian dari disertasi doktoralnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.