9 Cara Sederhana Meredakan Gejala Flu di Rumah

JawaPos.com - Flu atau influenza menjadi salah penyakit yang menghantui masyarakat Indonesia sepanjang tahun. Tentunya penanganan flu di rumah menjadi penting agar tetap bisa beraktivitas seperti biasa.

Dilansir dari laman Healthline, Rabu (30/9), ketika flu menyerang, tentunya badan menuntut untuk bisa lebih banyak istirahat. Karena beberapa gejala seperti demam ringan, hingga batuk terkadang menyertai flu.

Selain istirahat cukup, dilansir dari WebMD dan Solution Health, ada 9 cara atau pertolongan pertama untuk meredakn flu di rumah.

1. Perbanyak minum air dan cairan lain

Dilansir dari Healthline, cairan membantu menjaga hidung, mulut, dan tenggorokan tetap lembap serta membantu tubuh mengeluarkan lendir. Asupan cairan juga penting untuk mencegah dehidrasi, apalagi jika demam atau diare.

Selain air putih, cairan bisa berasal dari air kelapa, teh herbal, jus segar, dan sup. Tanda cairan sudah cukup adalah buang air kecil teratur dengan urine bening atau kuning pucat. Solution Health mengingatkan agar kafein dan alkohol dihindari karena dapat memicu dehidrasi.

2. Istirahat cukup

Tidur dapat memperkuat sistem imun sehingga tubuh lebih mampu melawan virus flu. WebMD menyebut istirahat sejak gejala awal membuat tubuh bisa mengarahkan energinya untuk melawan infeksi. Karena itu, kurangi aktivitas dan jadikan tidur sebagai prioritas.

3. Minum kuah kaldu hangat atau sup ayam