6 Tips Atasi Flu Pada Bayi, Salah Satunya Berikan Asi yang Cukup

JawaPos.com-Flu merupakan penyakit yang umum dialami oleh semua kelompok rentan usia. Termasuk bayi di bawah usia 3 bulan.

Flu terjadi saat suhu bayi anda naik lebih dari 39 derajat celcius. Demam pada bayi umumnya akan berlangsung selama kurang lebih dua hari.

Selain itu, bayi anda sering menangis saat sedang menyusu ibunya, mereka juga akan memperlihatkan gestur tidak nyaman seperti menggosok, menarik telinga, dan menangis saat ketika ditaruh ditempat tidur.

Gejala lainnya juga terlihat dari mata yang berair, batuk yang semakin parah, sampai lebih rewel daripada biasanya karena mengalami gangguan suasana saat makan dan tidur.

Anda tidak perlu terlalu khawatir saat gejala ini terjadi pada bayi anda, berdasarkan informasi dari laman keslan.kemkes.go.id berikut langkah awal yang tepat untuk menangani saat bayi anda mengalami flu.

Atur suhu ruangan

Saat anak mengalami flu, atur anda perlu mengatur suhu ruang secara tepat. Temperatur yang sesuai adalah tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Pengaturan suhu ini bertujuan supaya memudahkan bayi dan anak untuk bernapas, supaya hidung tidak terlalu pengap.

Berikan ASI yang cukup

Saat bayi anda berusia di bawah 6 bulan, penting untuk memberikan ASI secara rutin. ASI bertujuan supaya bayi anda tidak mengalami dehidrasi saat flu. Selain itu, minum ASI dapat menyembuhkan bayi anda dari flu. Jika bayi anda berusia lebih dari 6 bulan, maka anda bisa memberinya jus buah dan air mineral yang cukup.

Istirahatkan anak

Saat bayi anda sedang flu, sebaiknya anda berusaha untuk membuat mereka beristirahat secara cukup. Saat bayi anda tertidur, sebaiknya jaga supaya mereka tidak terganggu dengan suara-suara keras.

Baringkan anak

Saat bayi anda sudah bisa menopang lehernya sendiri, anda bisa memposisikan bayi anda dengan posisi tidur tengkurap. Lalu, tepuk punggung bayi anda untuk membuka hidung yang tersumbat. Selain itu, cara ini dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan untuk bayi anda.

Tinggikan posisi badan