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Ryandi Zahdomo
Rabu, 30 September 2026 | 19.07 WIB

Sering Penat dan Kewalahan? Ini 6 Langkah Mengatasi Stres pada Wanita

seseorang yang sedang stres dan terpuruk./Magnific/Jomkwan - Image

seseorang yang sedang stres dan terpuruk./Magnific/Jomkwan

Konten: JawaPos.com - Wanita modern saat ini kerap menanggung beban emosional tinggi akibat tuntutan peran ganda yang kompleks, mulai dari menyeimbangkan karier hingga mengurus rumah tangga. Situasi ini kian berat di tengah derasnya arus informasi digital yang memicu tekanan mental berlebih.

Paparan gawai dan media sosial yang konstan juga sering kali mengikis interaksi tatap muka secara langsung. Kondisi tersebut memicu rasa kesepian serta kelelahan emosional, meski seseorang terhubung dengan banyak orang di dunia maya.

Penerapan metode manajemen emosi terstruktur melalui rumus "STRES" dapat membantu wanita meraih kembali ketenangan jiwa dan kendali atas kebahagiaan mereka.

Dikutip dari Your Tango, berikut enam langkah praktis untuk membantu meredakan tekanan mental dan menjaga keseimbangan emosional harian:

1. Sederhanakan Jadwal dan Rutinitas

Langkah awal memangkas beban mental adalah mengevaluasi seluruh komitmen harian secara jujur. Banyak wanita terjebak dalam rasa tidak enak hati sehingga terus menyetujui permintaan orang lain di tengah agenda yang sudah padat.

Cobalah menginventarisasi seluruh aktivitas mingguan, lalu pilah agenda yang benar-benar esensial dan membawa ketenangan. Mengurangi kegiatan yang kurang mendesak akan memberikan ruang napas baru bagi tubuh serta pikiran.

Menyederhanakan agenda harian bukan berarti menyerah pada keadaan. Langkah ini merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri agar energi terfokus pada hal-hal yang paling krusial.

2. Manfaatkan Alat Pendukung Ketenangan

Editor: Kuswandi
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