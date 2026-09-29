9 dari 10 Orang Indonesia Sering Tunda Berobat, Alasannya Prioritaskan Kebutuhan Lain

JawaPos.com - Sebanyak 9 dari 10 orang Indonesia mengaku pernah menunda perawatan saat mengalami masalah kesehatan.

Hampir setengah dari mereka bahkan mengaku menunda berulang kali, berdasarkan studi Suara Pasien Indonesia dari Prudential plc bersama Economist Impact.

Penundaan berobat tidak selalu karena masyarakat abaikan kesehatan. Studi tersebut memperlihatkan hambatan seperti kurangnya informasi kesehatan jelas dan kecenderungan prioritaskan kebutuhan keluarga atas diri sendiri.

Biaya perawatan juga menjadi pertimbangan nyata bagi masyarakat Indonesia. Kondisi ini penting karena keterlambatan periksa dapat menyebabkan penyakit baru terdeteksi lebih serius.

Misalnya pada kanker, lebih dari 80 persen pasien di Indonesia didiagnosis pada stadium tiga atau empat. Untuk tuberkulosis (TBC), keterlambatan diagnosis membuat pengobatan tertunda dan memperpanjang risiko penularan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 26,6 persen masyarakat Indonesia masih kesulitan membiayai layanan kesehatan pada 2025. Pengeluaran kesehatan yang dibayar langsung oleh masyarakat (out-of-pocket) diperkirakan mencapai Rp 175 triliun.

Beban biaya ini membuat sekitar 12,8 juta penduduk berisiko jatuh miskin akibat pengeluaran kesehatan. Artinya, satu kali rawat inap atau tindakan medis besar bisa menguras tabungan jika tidak dipersiapkan.