Menkes Targetkan Harapan Hidup Orang Indonesia Naik dari 72 Tahun Jadi 76 Tahun

JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menargetkan rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat dari 72 tahun menjadi 76 tahun dalam rencana jangka panjang pemerintah. Selain itu, pemerintah juga ingin meningkatkan usia harapan hidup sehat atau Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE) dari 60 tahun menjadi 65 tahun.
Budi menjelaskan, saat ini rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia berada di kisaran 73 hingga 74 tahun. Karena itu, pemerintah menargetkan kenaikan hingga mencapai 76 tahun.
“Targetnya saya di rencana jangka panjang pemerintah Republik Indonesia adalah menaikkan rata-rata usia hidup dari 72 ke 76,” ujarnya, Rabu (13/5).
Ia menyebut, negara-negara maju memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Amerika Serikat berada di kisaran 77–78 tahun, China 78–79 tahun, sementara Singapura dan Jepang sudah mencapai 84 tahun.
Selain life expectancy, pemerintah juga menargetkan kenaikan harapan hidup sehat atau Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE) dari 60 menjadi 65 tahun.
Menkes menjelaskan, HALE berbeda dengan usia harapan hidup biasa. Jika life expectancy dihitung sampai seseorang meninggal dunia, HALE dihitung sampai seseorang mulai mengalami gangguan kesehatan serius yang memengaruhi kualitas hidupnya.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam