Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 13 Mei 2026 | 19.21 WIB

Menkes Targetkan Harapan Hidup Orang Indonesia Naik dari 72 Tahun Jadi 76 Tahun

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menargetkan rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat dari 72 tahun menjadi 76 tahun dalam rencana jangka panjang pemerintah. Selain itu, pemerintah juga ingin meningkatkan usia harapan hidup sehat atau Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE) dari 60 tahun menjadi 65 tahun.

Budi menjelaskan, saat ini rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia berada di kisaran 73 hingga 74 tahun. Karena itu, pemerintah menargetkan kenaikan hingga mencapai 76 tahun.

“Targetnya saya di rencana jangka panjang pemerintah Republik Indonesia adalah menaikkan rata-rata usia hidup dari 72 ke 76,” ujarnya, Rabu (13/5).

Ia menyebut, negara-negara maju memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Amerika Serikat berada di kisaran 77–78 tahun, China 78–79 tahun, sementara Singapura dan Jepang sudah mencapai 84 tahun.

Pemerintah Juga Kejar Target Usia Harapan Hidup Sehat

Selain life expectancy, pemerintah juga menargetkan kenaikan harapan hidup sehat atau Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE) dari 60 menjadi 65 tahun.

Menkes menjelaskan, HALE berbeda dengan usia harapan hidup biasa. Jika life expectancy dihitung sampai seseorang meninggal dunia, HALE dihitung sampai seseorang mulai mengalami gangguan kesehatan serius yang memengaruhi kualitas hidupnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
