Positivity Rate Influenza September 2026 56%, Diprediksi Menurun di Akhir Tahun

Ilustrasi Seseorang Terkena Influenza. (Freepik)
JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat positivity rate influenza di Indonesia pada September 2026 mencapai 56 persen.
Meski mengalami peningkatan pada minggu ke-38, tetapi pola surveilans beberapa tahun sebelumnya menunjukkan tren kasus influenza biasanya mulai menurun setelah melewati minggu ke-39 hingga ke-40.
Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan, pola musiman influenza terlihat dari hasil surveilans sentinel Influenza-Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI).
Pada periode yang sama di 2023, positivity rate influenza bahkan sempat mencapai 68 persen.
"Kita bisa lihat di minggu ke-38 pada bulan September ini ada peningkatan positivity rate menjadi 56 persen. Kami tentunya berharap bahwa setelah minggu ini terjadi penurunan," katanya kepada wartawan, Senin (28/9).
Ia menjelaskan, pola tersebut juga terlihat pada data beberapa tahun sebelumnya. Ketika memasuki sekitar minggu ke-39 hingga ke-40, tren kasus influenza cenderung mulai menurun.
Sementara itu, jenis influenza yang paling banyak ditemukan di Indonesia saat ini adalah influenza A H1N1pdm09.
Kemenkes juga menyinggung istilah "super flu" yang belakangan digunakan untuk menyebut influenza A H3N2.
Menurutnya, istilah "super flu" bukan nomenklatur resmi yang digunakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) maupun Kemenkes.
Istilah tersebut merupakan sebutan awam yang merujuk pada influenza A H3N2, yang saat ini bukan merupakan jenis influenza yang dominan di Indonesia.
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