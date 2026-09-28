Positivity Rate Influenza September 2026 56%, Diprediksi Menurun di Akhir Tahun

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat positivity rate influenza di Indonesia pada September 2026 mencapai 56 persen.

Meski mengalami peningkatan pada minggu ke-38, tetapi pola surveilans beberapa tahun sebelumnya menunjukkan tren kasus influenza biasanya mulai menurun setelah melewati minggu ke-39 hingga ke-40.

Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan, pola musiman influenza terlihat dari hasil surveilans sentinel Influenza-Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI).

Pada periode yang sama di 2023, positivity rate influenza bahkan sempat mencapai 68 persen.

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"Kita bisa lihat di minggu ke-38 pada bulan September ini ada peningkatan positivity rate menjadi 56 persen. Kami tentunya berharap bahwa setelah minggu ini terjadi penurunan," katanya kepada wartawan, Senin (28/9).

Ia menjelaskan, pola tersebut juga terlihat pada data beberapa tahun sebelumnya. Ketika memasuki sekitar minggu ke-39 hingga ke-40, tren kasus influenza cenderung mulai menurun.

Sementara itu, jenis influenza yang paling banyak ditemukan di Indonesia saat ini adalah influenza A H1N1pdm09.

Kemenkes juga menyinggung istilah "super flu" yang belakangan digunakan untuk menyebut influenza A H3N2.

Menurutnya, istilah "super flu" bukan nomenklatur resmi yang digunakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) maupun Kemenkes.

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