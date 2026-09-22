Bukan Sekadar Flu Biasa, Kenali Perbedaan Influenza Tipe A dengan Flu yang Sering Dialami

Ilustrasi influenza/Magnific
JawaPos.com-Influenza tipe A merupakan penyakit yang kerap muncul saat memasuki musim peralihan.
Pada umumnya, virus ini lebih mudah menyebar saat musim pancaroba. Terutama pada seseorang dengan daya tahan tubuh yang lebih rendah.
Kelompok yang lebih rentan terkena influenza tipe A antara lain orang yang mengalami kelelahan berlebih, memiliki penyakit bawaan, serta kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
Berdasarkan informasi dari laman bblabkesmasmakassar gejala influenza tipe A dapat ditandai dengan demam tinggi, nyeri otot dan sendi pada punggung, paha, dan lengan, sakit kepala, kelelahan ekstrem, batuk kering, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, sampai mual dan diare.
Pada umumnya, influenza tipe A dapat pulih dalam waktu sekitar satu minggu dengan istirahat yang cukup. Namun, jika kondisi tidak kunjung membaik atau gejala semakin parah, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan medis.
Sekilas, gejala influenza tipe A memang cenderung mirip dengan flu biasa. Lantas, mengapa penyakit ini perlu diwaspadai?.
Influenza tipe A ini dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan tepat, terutama pada kelompok rentan. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi antara lain pneumonia, radang jantung, sampai sepsis.
Gejala munculnya influenza dan flu biasa sekilas terlihat serupa. Namun, perbedaan yang cukup signifikan pada dilihat dari waktu dan kecepatan munculnya gejala.
Pada umumnya, flu biasa akan muncul dengan gejala bertahap dalam waktu 2-3 hari, dengan gejala seperti hidung tersumbat atau berair, bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan juga demam. Sementara itu, penderita influenza cenderung muncul secara mendadak.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022