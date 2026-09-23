IDAI Rekomendasikan 6 Langkah Tangani Influenza A Anak

Ilustrasi influenza/Magnific
JawaPos.com - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merekomendasikan enam langkah untuk menghadapi influenza A yang belakangan meningkat di beberapa daerah di Indonesia.
Kewaspadaan terhadap influenza A mesti diperkuat setelah subtipe Influenza A H3N2 subklad K yang populer disebut “Super Flu” terdeteksi di 13 provinsi. IDAI juga mengingatkan anak termasuk kelompok yang rentan mengalami infeksi influenza dan komplikasi serius.
“Data global menunjukkan bahwa anak usia 0–17 tahun memiliki risiko dua kali lebih tinggi untuk mengalami infeksi influenza simtomatik dibandingkan orang dewasa. Sistem imun anak masih naif, sehingga tubuh mereka belum cukup kuat untuk segera mengendalikan dampak infeksi virus,” ujar Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI DR Dr Hikari Ambara Sjakti, Sp.A, Subsp H.Onk(K), Rabu (23/9).
Menurutnya, anak juga dapat melepaskan virus dalam jumlah lebih banyak dan lebih lama sehingga berpotensi menjadi sumber penularan di lingkungan keluarga maupun sekolah.
Sementara itu, Prof. Dr. dr. Anggraini Alam, Sp.A, Subsp IPT(K), dari Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropis IDAI menekankan pentingnya deteksi dini dan penanganan yang tepat, terutama bagi anak dengan faktor risiko.
“Pada anak dengan faktor risiko, influenza dapat menyebabkan komplikasi berat seperti pneumonia, eksaserbasi asma, miokarditis, hingga ensefalopati,” tegas Prof Anggraini.
Data IDAI menunjukkan sekitar 5 persen anak yang terinfeksi influenza memerlukan rawat inap. Dari jumlah tersebut, 80 persen merupakan anak di bawah usia 2 tahun dan 50 persen di antaranya berusia kurang dari 6 bulan.
Berikut enam rekomendasi IDAI untuk menghadapi peningkatan Influenza A pada anak:
IDAI merekomendasikan vaksinasi influenza tahunan untuk seluruh anak mulai usia 6 bulan, termasuk anggota keluarga lainnya.
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