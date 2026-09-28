Kasus Super Flu 2026 Menurun Drastis Dibanding Tahun Lalu, Berikut Detail Persebarannya di Indonesia

JawaPos.com - Kasus influenza A H3N2 sub-klade K yang kerap disebut "super flu" secara awam mengalami penurunan tajam pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga minggu surveilans ke-38, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 22 kasus sub-klade K pada 2026, jauh lebih rendah dibandingkan 166 kasus sepanjang 2025.

Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan, istilah "super flu" bukan nomenklatur resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Istilah tersebut digunakan untuk menyebut influenza A subtipe H3N2 sub-klade K. Sementara itu, influenza yang saat ini paling dominan di Indonesia adalah influenza A H1N1pdm09.

"Super flu ini adalah istilah awam, bukan nomenklatur dari WHO. Ini dihubungkan dengan influenza A subtipe H3N2 sub-klade K," kata Andi kepada wartawan pada Senin (28/9).

Kasus sub-klade K sendiri sudah terdeteksi di Indonesia sejak 2025. Berdasarkan pemantauan hingga minggu surveilans ke-38, kasus pernah ditemukan di 20 provinsi.