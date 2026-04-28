Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 29 April 2026 | 01.24 WIB

Hentikan Siksaan Sariawan! Lakukan Langkah Ini Supaya Luka Sembuh Lebih Cepat dan Makan Menjadi Nyaman

Ilustrasi sariawan/freepik

JawaPos.com-Sariawan terjadi saat bagian mulut anda mengalami luka. Pada umumnya, sariawan terjadi pada area bibir, lidah, dan juga gusi.

Sariawan merupakan jenis penyakit yang tidak menular. Faktor penyebabnya juga beragam seperti kekurangan magnesium, vitamin c, dan vitamin B12, luka akibat tergigit, tertusuk benda tertentu, sampai stres yang memicu munculnya sariawan.

Sariawan pada umumnya bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, penanganan yang tepat mampu mempercepat proses penyembuhan bagi penderita sariawan.

Seperti yang dikutip dari laman /keslan.kemkes.go.id berikut langkah komprehensif yang mampu menyembuhkan sariawan, supaya rasa sakit anda segera berkurang dan bisa kembali makan dengan nyaman.

Cara pertama yang dapat dilakukan adalah dengan berkumur dengan obat kumur khusus. Pilih obat kumur antiseptik, supaya dapat membunuh kuman dan bakteri di dalam mulut. Sehingga, sariawan bisa sembuh dengan cepat

Larutan air garam bersifat antiseptik. Larutkan dua sdt garam ke dalam air hangat. Berkumur dalam beberapa detik, untuk menghindari peradangan dan pelebaran luka sariawan.

Saat sariawan anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bersifat lembut seperti yogurt, bubur, atau sup. makanan-makanan tinggi kandungan magnesium, Vitamin C, dan Vitamin B12. 

Konsumsi makanan yang terlalu pedas dan asam dapat mengiritasi mulut anda. Makanan tersebut bisa menyebabkan luka sariawan anda semakin parah, sehingga anda semakin merasa tidak nyaman. 

Es batu juga bisa menjadi solusi instan untuk mengurangi rasa sakit pada sariawan anda. Anda bisa menempelkan es batu pada area sariawan beberapa saat untuk mengurangi rasa sakit. 

Kebersihan mulut juga perludijaga, supaya tidak mudah teriritasi dan menyebabkan sariawan. Anda perlu menyikat gigi secara teratur, memakai benang gigi, dan juga menggunkan obat kumur, supaya area muklut selalu bersih bebas kuman dan bakteri.

