10 Kebiasaan Ini Membuat Seseorang Lebih Tenang Menjalani Hidup Tanpa Membesar-besarkan Masalah

Ilustrasi kebiasaan orang yang tidak suka membesar-besarkan masalah (magnific/cookie_studio)
JawaPos.com - Ketenangan dan kebahagiaan tidak selalu bergantung pada keadaan di luar diri. Sering kali, keduanya tumbuh dari cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri, mulai dari memberikan ruang untuk beristirahat, menghargai perasaan, hingga menerima kekurangan tanpa terus-menerus menghakimi diri.
Dalam kehidupan sehari-hari, kesibukan dan banyaknya tuntutan dapat membuat seseorang terlalu fokus pada hal-hal yang belum selesai. Akibatnya, mereka mudah merasa tertinggal, kurang berhasil, atau tidak cukup baik.
Padahal, tanpa disadari, mereka mungkin sedang mengabaikan berbagai hal positif yang sudah dimiliki.
Orang yang mampu menjaga ketenangan biasanya tidak selalu memiliki kehidupan tanpa masalah. Mereka hanya memiliki cara yang berbeda dalam merespons persoalan.
Alih-alih membesar-besarkan masalah, mereka berusaha mengendalikan hal-hal yang masih bisa dikendalikan dan memberikan ruang bagi dirinya untuk bernapas.
Dilansir dari YourTango, berikut beberapa kebiasaan yang sering membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih tenang.
1. Menetapkan tujuan kecil yang realistis
Tidak semua tujuan harus dicapai dalam waktu singkat. Memaksakan diri mengejar target yang terlalu besar justru dapat menimbulkan rasa kecewa ketika hasilnya tidak sesuai harapan.
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