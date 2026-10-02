Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 05.28 WIB

10 Kebiasaan Ini Membuat Seseorang Lebih Tenang Menjalani Hidup Tanpa Membesar-besarkan Masalah

Ilustrasi kebiasaan orang yang tidak suka membesar-besarkan masalah (magnific/cookie_studio) - Image

Ilustrasi kebiasaan orang yang tidak suka membesar-besarkan masalah (magnific/cookie_studio)

JawaPos.com - Ketenangan dan kebahagiaan tidak selalu bergantung pada keadaan di luar diri. Sering kali, keduanya tumbuh dari cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri, mulai dari memberikan ruang untuk beristirahat, menghargai perasaan, hingga menerima kekurangan tanpa terus-menerus menghakimi diri.

Dalam kehidupan sehari-hari, kesibukan dan banyaknya tuntutan dapat membuat seseorang terlalu fokus pada hal-hal yang belum selesai. Akibatnya, mereka mudah merasa tertinggal, kurang berhasil, atau tidak cukup baik.

Padahal, tanpa disadari, mereka mungkin sedang mengabaikan berbagai hal positif yang sudah dimiliki.

Orang yang mampu menjaga ketenangan biasanya tidak selalu memiliki kehidupan tanpa masalah. Mereka hanya memiliki cara yang berbeda dalam merespons persoalan.

Alih-alih membesar-besarkan masalah, mereka berusaha mengendalikan hal-hal yang masih bisa dikendalikan dan memberikan ruang bagi dirinya untuk bernapas.

Dilansir dari YourTango, berikut beberapa kebiasaan yang sering membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih tenang.

1. Menetapkan tujuan kecil yang realistis

Tidak semua tujuan harus dicapai dalam waktu singkat. Memaksakan diri mengejar target yang terlalu besar justru dapat menimbulkan rasa kecewa ketika hasilnya tidak sesuai harapan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Alasan Mengapa Perempuan Lebih Menyukai Hidup Melajang Dibandingkan Pria Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Alasan Mengapa Perempuan Lebih Menyukai Hidup Melajang Dibandingkan Pria Menurut Psikologi

Selasa, 29 September 2026 | 21.43 WIB

Jika Kamu Ingin Mengembalikan Ketenangan Hidup, Lakukan 6 Tips Mudah Ini Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Kamu Ingin Mengembalikan Ketenangan Hidup, Lakukan 6 Tips Mudah Ini Menurut Psikologi

Sabtu, 26 September 2026 | 17.56 WIB

Tak Lagi Terjebak dalam Beban Lama, 3 Zodiak Ini Mulai Merasakan Hidup Lebih Mudah pada 25 September - Image
Zodiak

Tak Lagi Terjebak dalam Beban Lama, 3 Zodiak Ini Mulai Merasakan Hidup Lebih Mudah pada 25 September

Jumat, 25 September 2026 | 21.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore