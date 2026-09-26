Deteksi Dini Diabetes, Lions Club Dukung Pengadaan Alat Diabetes

Organisasi kemanusiaan Lions Club mendukung upaya meningkatkan deteksi dini diabetes mellitus dengan pengadaan alat pemeriksaan di Carolus Integrated Diabetes Clinic RS St Carolus Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Organisasi kemanusiaan Lions Club mendukung upaya meningkatkan deteksi dini diabetes mellitus di Carolus Integrated Diabetes Clinic RS St Carolus Jakarta.
Dukungan itu direalisasikan melalui kolaborasi Lions Club dan RS St Carolus dengan mendatangkan alat pemeriksaan diabetes di rumah sakit tersebut.
Ketua Komite Humanitarian Efforts Lions Club Distrik 307 B1 Sri Saras Mundisari mengatakan, pengadaan alat kesehatan itu merupakan bagian dari pemanfaatan iuran anggota Lions Club.
Dana yang terkumpul disalurkan kembali dalam berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan.
”Jadi kita mendatangkan mesin untuk pengecekan diabetes yang canggih dari kita-kita juga member Lions Club,” kata Sri dilansir dari Antara.
Pemilihan RS St Carolus sebagai lokasi penempatan alat tersebut tidak terlepas dari keberadaan pusat layanan diabetes di rumah sakit itu.
Perwakilan Lions Club Internasional juga datang untuk memastikan peralatan yang didukung melalui program tersebut telah terpasang.
Sri berharap keberadaan peralatan itu dapat membantu masyarakat mendapatkan pemeriksaan diabetes dengan lebih mudah.
Selain diabetes, Lions Club juga memiliki sejumlah program kemanusiaan lain, mulai dari bantuan untuk kesehatan mata, kanker anak, hingga penanganan korban bencana alam.
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