TOGA Bukan Sekadar Tanaman, Warga Mulyorejo Dilatih Hadapi Risiko Diabetes hingga Kondisi Darurat

JawaPos.com — Tanaman obat keluarga (TOGA) di RW XII, Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya, tak sekadar menjadi penghias pekarangan warga.

Pada Rabu (9/9/2026), warga Mulyorejo dilatih memanfaatkan TOGA untuk membantu mencegah risiko diabetes, menjaga kesehatan, hingga menjadi pilihan pendamping saat akses obat medis terganggu dalam kondisi darurat terisolir seperti bencana.

Mengapa Warga Mulyorejo Dipilih untuk Program TOGA? Warga RW XII dipilih karena dinilai aktif merawat dan mengolah tanaman obat yang tumbuh di lingkungan rumah mereka.

Kondisi tersebut terlihat dari hampir setiap rumah di kawasan RT 4 Mulyorejo Selatan yang sudah memiliki TOGA di pekarangan masing-masing.

Ketua tim pengabdi Poltekkes Kemenkes Surabaya, Irfany Nurul Hamid, SST., M.Tr.Kep., menjelaskan bahwa pendampingan pemanfaatan TOGA bagi masyarakat yang aktif dalam pemeliharaan dan pengolahan.

“Kami memilih lokasi ini karena setelah diskusi dengan pihak Puskesmas Mulyorejo, warga di sini aktif dalam TOGA ini. Aktif dalam pemeliharaan, kemudian pengolahan itu aktif. Jadi kami dari Puskesmas diarahkan untuk ke sini," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (9/9/2026).

Aktivitas tersebut tidak berhenti pada menanam dan menyiram tanaman.

Warga juga memiliki kegiatan Asuhan Mandiri (Asman) yang secara rutin membahas manfaat TOGA serta mengolah berbagai tanaman menjadi produk makanan dan minuman.