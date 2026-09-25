Teknologi Medis Technogel Kini Dipasangkan Pada Kasur, Jaga Posisi Tubuh Saat Tidur

Teknologi Technogel, material berbasis gel yang dikembangkan di Italia. (Istimewa)
JawaPos.com – Alas berbaring menjadi salah satu hal yang menentukan tidur seseorang berkualitas atau tidak. Tidur yang tidak lelap akan mempengaruhi banyak hal. Baik secara fisik maupun psikis.
Pengembangan teknologi alas tidur atau kasur menjadi sangat penting di era kiwari. Peneliti berusaha berinovasi demi menciptakan Kasur.
Salah satunya adalah pengembangan material yang selama ini digunakan untuk membantu menopang dan menstabilkan tubuh pasien selama prosedur medis. Teknologi atau material tersebut adalah Technogel, material berbasis gel yang dikembangkan di Italia dan digunakan dalam pengembangan kasur DrRest.
Penggunaan Technogel menjadi salah satu pendekatan yang diterapkan empat dokter spesialis Australia dalam merancang DrRest. Keempatnya memiliki latar belakang di bidang bedah tulang belakang, pernapasan dan tidur, osteopati, serta urologi.
Technogel dipilih karena memiliki karakteristik yang dapat membantu mendistribusikan tekanan pada permukaan tubuh. Dalam desainnya, material tersebut juga digunakan untuk membantu mengelola panas serta mendukung posisi tubuh ketika tidur.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022