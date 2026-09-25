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Nanda Prayoga
Sabtu, 26 September 2026 | 01.08 WIB

Teknologi Medis Technogel Kini Dipasangkan Pada Kasur, Jaga Posisi Tubuh Saat Tidur

Teknologi Technogel, material berbasis gel yang dikembangkan di Italia. (Istimewa) - Image

Teknologi Technogel, material berbasis gel yang dikembangkan di Italia. (Istimewa)

JawaPos.com – Alas berbaring menjadi salah satu hal yang menentukan tidur seseorang berkualitas atau tidak. Tidur yang tidak lelap akan mempengaruhi banyak hal. Baik secara fisik maupun psikis.

Pengembangan teknologi alas tidur atau kasur menjadi sangat penting di era kiwari. Peneliti berusaha berinovasi demi menciptakan Kasur.

Salah satunya adalah pengembangan material yang selama ini digunakan untuk membantu menopang dan menstabilkan tubuh pasien selama prosedur medis. Teknologi atau material tersebut adalah Technogel, material berbasis gel yang dikembangkan di Italia dan digunakan dalam pengembangan kasur DrRest.

Penggunaan Technogel menjadi salah satu pendekatan yang diterapkan empat dokter spesialis Australia dalam merancang DrRest. Keempatnya memiliki latar belakang di bidang bedah tulang belakang, pernapasan dan tidur, osteopati, serta urologi.

Technogel dipilih karena memiliki karakteristik yang dapat membantu mendistribusikan tekanan pada permukaan tubuh. Dalam desainnya, material tersebut juga digunakan untuk membantu mengelola panas serta mendukung posisi tubuh ketika tidur.

Editor: Diar Candra
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