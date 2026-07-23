Hobi Main Ponsel di Kasur? Kenali 7 Efek Buruknya bagi Kesehatan

JawaPos.com - Bagi banyak orang, handphone telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Mulai dari menjelajahi media sosial, membalas pekerjaan, bermain gim, hingga menikmati berbagai hiburan, ponsel kerap digunakan hampir sepanjang hari, termasuk menjelang waktu tidur.

Berbagai penelitian mengungkap bahwa penggunaan layar pada malam hari memiliki kaitan erat dengan kualitas tidur serta kondisi kesehatan fisik dan mental. Dampaknya tidak hanya dipengaruhi oleh lamanya penggunaan, tetapi juga waktu mengakses layar, paparan cahaya biru, hingga jenis konten yang dikonsumsi yang dapat memengaruhi kerja otak.

Mengutip NDTV, berikut tujuh bahaya menggunakan handphone sebelum tidur yang perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kesehatan tubuh.

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1. Gangguan tidur

Ponsel memancarkan cahaya biru, yang meniru cahaya siang hari dan menekan produksi melatonin, hormon yang memberi tahu otak Anda bahwa sudah waktunya untuk tidur.

Beberapa studi telah menunjukkan bahwa paparan cahaya layar sesaat sebelum tidur menunda timbulnya rasa kantuk dan mengurangi kualitas istirahat, membuat orang gelisah dan sulit tidur lebih lama.

2. Anda kehilangan waktu tidur

Mereka yang menggunakan layar rata-rata tidur kurang dari delapan menit per malam dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakannya sekaligus tidur dengan gelisah.

Bahkan kehilangan waktu tidur yang tampaknya kecil pun dapat menumpuk dan menyebabkan kekurangan tidur kronis selama berminggu-minggu.