Bukan Sekadar Kebiasaan, Ngantuk di Sofa tapi Melek di Kasur Bisa Berkaitan dengan 7 Hal Ini

seseorang yang merasa mengantuk saat di sofa./Freepik/freepik

JawaPos.com – Pernah merasa mata sudah berat ketika bersantai di sofa, tetapi rasa kantuk justru menghilang begitu tubuh berpindah ke tempat tidur?

Situasi semacam ini cukup umum dialami sebagian orang. Lingkungan dan kebiasaan dapat membentuk asosiasi tertentu di dalam pikiran. Sofa, misalnya, sering menjadi tempat untuk bersantai sambil menonton televisi atau berbincang, sedangkan kasur lebih erat kaitannya dengan aktivitas tidur.

Karena itu, ketika seseorang mulai mengantuk di sofa lalu terjaga setelah masuk kamar, ada kemungkinan faktor kebiasaan, pola pikir, hingga kondisi lingkungan ikut berperan.

Dilansir dari Geediting, fenomena tersebut dalam perspektif psikologi perilaku dan asosiasi kognitif dapat dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan tertentu. Berikut tujuh di antaranya.

1. Pikiran Sulit Benar-Benar Berhenti Saat bersantai di sofa, seseorang mungkin tidak terlalu memikirkan apakah dirinya harus segera tertidur. Kondisi yang santai tersebut membuat pikiran lebih mudah melepas tekanan.

Namun, ketika sudah berada di tempat tidur, pikiran justru mulai aktif. Berbagai hal yang sebelumnya terabaikan dapat bermunculan, mulai dari pekerjaan, rencana esok hari hingga persoalan yang belum selesai.

Kondisi tersebut dapat membuat tubuh terasa lelah sementara pikiran masih terus bekerja.

2. Lebih Mudah Nyaman dalam Suasana Santai Seseorang yang gampang tertidur di sofa mungkin memiliki kecenderungan menikmati lingkungan yang tidak terlalu formal.

Suara televisi, percakapan ringan, cahaya dari ruangan, atau aktivitas kecil di sekitar justru bisa memberikan rasa nyaman. Mereka tidak selalu membutuhkan kondisi yang benar-benar sunyi untuk dapat rileks.

Hal ini dapat mencerminkan kemampuan beradaptasi dengan berbagai suasana. Kenyamanan tidak harus selalu hadir dalam kondisi yang sempurna.

3. Memiliki Kecenderungan Perfeksionis Tempat tidur terkadang justru membuat seseorang lebih memperhatikan detail.

Posisi bantal kurang nyaman, suhu kamar terlalu panas, suara kendaraan dari luar, atau cahaya yang masuk sedikit saja bisa membuat mereka merasa terganggu.