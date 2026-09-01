Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 2 September 2026 | 06.16 WIB

Bukan Sekadar Kebiasaan, Ngantuk di Sofa tapi Melek di Kasur Bisa Berkaitan dengan 7 Hal Ini

seseorang yang merasa mengantuk saat di sofa./Freepik/freepik

JawaPos.com – Pernah merasa mata sudah berat ketika bersantai di sofa, tetapi rasa kantuk justru menghilang begitu tubuh berpindah ke tempat tidur?

Situasi semacam ini cukup umum dialami sebagian orang. Lingkungan dan kebiasaan dapat membentuk asosiasi tertentu di dalam pikiran. Sofa, misalnya, sering menjadi tempat untuk bersantai sambil menonton televisi atau berbincang, sedangkan kasur lebih erat kaitannya dengan aktivitas tidur.

Karena itu, ketika seseorang mulai mengantuk di sofa lalu terjaga setelah masuk kamar, ada kemungkinan faktor kebiasaan, pola pikir, hingga kondisi lingkungan ikut berperan.

Dilansir dari Geediting, fenomena tersebut dalam perspektif psikologi perilaku dan asosiasi kognitif dapat dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan tertentu. Berikut tujuh di antaranya.

1. Pikiran Sulit Benar-Benar Berhenti

Saat bersantai di sofa, seseorang mungkin tidak terlalu memikirkan apakah dirinya harus segera tertidur. Kondisi yang santai tersebut membuat pikiran lebih mudah melepas tekanan.

Namun, ketika sudah berada di tempat tidur, pikiran justru mulai aktif. Berbagai hal yang sebelumnya terabaikan dapat bermunculan, mulai dari pekerjaan, rencana esok hari hingga persoalan yang belum selesai.

Kondisi tersebut dapat membuat tubuh terasa lelah sementara pikiran masih terus bekerja.

2. Lebih Mudah Nyaman dalam Suasana Santai

Seseorang yang gampang tertidur di sofa mungkin memiliki kecenderungan menikmati lingkungan yang tidak terlalu formal.

Suara televisi, percakapan ringan, cahaya dari ruangan, atau aktivitas kecil di sekitar justru bisa memberikan rasa nyaman. Mereka tidak selalu membutuhkan kondisi yang benar-benar sunyi untuk dapat rileks.

Hal ini dapat mencerminkan kemampuan beradaptasi dengan berbagai suasana. Kenyamanan tidak harus selalu hadir dalam kondisi yang sempurna.

3. Memiliki Kecenderungan Perfeksionis

Tempat tidur terkadang justru membuat seseorang lebih memperhatikan detail.

Posisi bantal kurang nyaman, suhu kamar terlalu panas, suara kendaraan dari luar, atau cahaya yang masuk sedikit saja bisa membuat mereka merasa terganggu.

Kecenderungan memperhatikan hal-hal kecil tersebut dapat dikaitkan dengan sifat perfeksionis. Mereka mungkin ingin kondisi tidur terasa benar-benar ideal sebelum dapat sepenuhnya rileks.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hobi Main Ponsel di Kasur? Kenali 7 Efek Buruknya bagi Kesehatan - Image
Lifestyle

Hobi Main Ponsel di Kasur? Kenali 7 Efek Buruknya bagi Kesehatan

Jumat, 24 Juli 2026 | 06.05 WIB

10 Hal yang Perlu Dihindari Sebelum Tidur agar Lebih Nyenyak di Kasur Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Hal yang Perlu Dihindari Sebelum Tidur agar Lebih Nyenyak di Kasur Menurut Psikologi

Selasa, 9 Juni 2026 | 08.34 WIB

10 Rekomendasi Kasur Nyaman dan Affordable untuk Kualitas Tidur Lebih Maksimal - Image
Lifestyle

10 Rekomendasi Kasur Nyaman dan Affordable untuk Kualitas Tidur Lebih Maksimal

Minggu, 5 April 2026 | 06.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore