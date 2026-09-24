Cegah Pikun Sebelum Terlambat! 8 Kebiasaan Sepele yang Ampuh Turunkan Risiko Demensia

JawaPos.com - Demensia dan penurunan fungsi daya ingat sering kali dianggap sebagai bagian tak terhindarkan dari proses penuaan.

Padahal, penurunan fungsi kognitif yang parah bukan merupakan kondisi normal saat seseorang bertambah tua.

Langkah pencegahan sejak dini memainkan peran yang sangat krusial untuk menjaga ketajaman pikiran dan kesehatan otak hingga usia lanjut.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Rabu (23/09), menyebutkan risiko berkembangnya demensia dapat ditekan secara signifikan melalui perubahan gaya hidup harian.

Kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten terbukti memberikan perlindungan jangka panjang bagi jaringan saraf otak.

Menjaga kesehatan otak berkaitan erat dengan konsep cadangan kognitif (cognitive reserve) serta kelancaran aliran darah ke otak (cerebral blood flow).

Studi neurosains klinis menunjukkan bahwa kontrol faktor risiko vaskular serta stimulasi mental teratur mampu memperlambat akumulasi plak beta amiloid dan mencegah kematian sel saraf.

Efek perlindungan ini terbukti mampu menekan risiko pikun, menjaga efikasi diri, serta mempertahankan kemandirian fungsi otak di masa tua.

Berikut adalah 8 kebiasaan sederhana yang efektif menurunkan risiko demensia: