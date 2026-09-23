Ciri-Ciri Operasi Blefaroplasti Gagal: Efek Samping, Prosedur, dan Tips Hasil Maksimal

ilustrasi prosedur dan perawatan operasi kelopak mata blefaroplasti / foto: pexels.com
JawaPos.com - Operasi kelopak mata atau blefaroplasti kini makin populer sebagai prosedur estetika maupun medis untuk mengatasi kelopak mata terkulai dan kantung mata yang membesar.
Selain memberikan tampilan wajah yang lebih segar dan muda, prosedur ini juga membantu memperbaiki bidang penglihatan yang terhalang oleh lipatan kulit berlebih.
Seperti halnya tindakan pembedahan lainnya, blefaroplasti memiliki risiko efek samping hingga potensi kegagalan prosedur jika tidak ditangani dengan tepat.
Melansir dari laman The Ohio State University pada Rabu (23/09), menyebutkan blefaroplasti merupakan prosedur bedah yang melibatkan pemotongan atau pengangkatan kulit, lemak, serta otot berlebih di area kelopak mata atas maupun bawah.
Pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur, potensi risiko, dan masa pemulihan sangat penting bagi Anda yang merencanakan tindakan blefaroplasti.
Blefaroplasti membutuhkan ketelitian anatomi yang sangat tinggi karena struktur kulit kelopak mata merupakan yang paling tipis di tubuh manusia.
Penelitian dan studi bedah plastik rekonstruksi menunjukkan bahwa pemotongan jaringan yang berlebihan dapat memicu komplikasi mekanis seperti lagophthalmos atau ketidakmampuan menutup mata secara sempurna serta dry eye syndrome kronis.
Pendekatan bedah presisi terbukti secara klinis meminimalkan Trauma jaringan, memelihara efikasi diri pasien, serta menghasilkan simetri estetika yang optimal.
Berikut adalah ciri-ciri blefaroplasti gagal, efek samping yang wajib diwaspadai, serta tips mendapatkan hasil maksimal:
Tanda kegagalan prosedur meliputi mata yang tidak bisa menutup sempurna saat tidur, bentuk kelopak mata asimetris yang parah, lipatan kelopak mata terlalu tinggi, hingga ektropion (kelopak mata bawah melipat ke arah luar).
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