Luka Ringan saat Beraktivitas? Ini Langkah Pertolongan Pertama yang Perlu Dilakukan

JawaPos.com - Luka ringan seperti lecet, goresan, atau luka akibat terjatuh sebaiknya tidak langsung ditutup tanpa dibersihkan.

Pertolongan pertama dapat dilakukan dengan membersihkan luka, melindunginya dari kotoran, kemudian merawatnya agar proses penyembuhan berjalan baik.

Bagi orang yang memiliki aktivitas tinggi di luar rumah, terutama mereka yang banyak menghabiskan waktu di jalan, risiko mengalami luka ringan tentu lebih besar.

Karena itu, pengetahuan dasar mengenai cara menangani luka menjadi penting agar luka tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

1. Bersihkan luka terlebih dahulu Langkah pertama adalah membersihkan luka dari kotoran atau benda asing yang menempel. Luka yang dibiarkan kotor dapat meningkatkan risiko infeksi.

Pembersihan perlu dilakukan secara hati-hati menggunakan bahan yang memang ditujukan untuk membersihkan luka.

Hindari menyentuh bagian luka dengan tangan yang kotor karena justru dapat membawa bakteri ke area yang terluka.

Jika terdapat benda asing yang tertanam cukup dalam, perdarahan sulit dihentikan, atau luka terlihat dalam dan lebar, penanganan mandiri sebaiknya tidak dipaksakan dan perlu mendapat pertolongan tenaga medis.