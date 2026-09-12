Perawatan Luka Tak Cukup Sekadar Ditutup, Ini yang Perlu Dipahami

JawaPos.com – Perawatan luka ringan tidak cukup hanya dengan menutup bagian yang terluka. Cara membersihkan, melindungi, hingga merawat luka sejak awal menjadi bagian penting yang perlu dipahami masyarakat agar proses pemulihan berjalan optimal dan aktivitas sehari-hari tetap nyaman.

Apoteker Dr. apt. Lusy Noviani, mengatakan, perawatan luka yang tepat tidak berhenti pada bagaimana luka bisa sembuh, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana melindungi luka sejak awal dan merawat bekas luka dengan baik.

"Karena itu, penting bagi tenaga kesehatan, khususnya apoteker, untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai perawatan luka dan dapat menyampaikan informasi tersebut dengan cara yang mudah dipahami masyarakat," kata Lusy dalam konferensi pers Hansaplast First Aid Conference (FAC) 2026 di Jakarta, Sabtu (12/9).

"Melalui FAC 2026, kami ingin terus mendorong edukasi yang tepat agar masyarakat semakin memahami pentingnya memilih dan menggunakan solusi perawatan luka sesuai kebutuhannya," lanjutnya.

Dalam agenda itu, Hansaplast Spray Plaster hadir sebagai jawaban untuk kebutuhan perlindungan luka yang lebih praktis, terutama bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi.

Berbeda dari plester konvensional, produk ini diaplikasikan dengan cara disemprotkan langsung pada luka, termasuk pada area yang sulit dijangkau, kemudian mengering dan membentuk lapisan pelindung yang fleksibel dan tidak terlihat.

Teknologi tersebut membantu melindungi luka dari air dan kotoran, sekaligus memungkinkan kulit untuk tetap bernapas.

Kandungan Ethyl Cellulose berperan dalam membentuk lapisan pelindung yang tahan air, sementara Glycerin dan Castor Oil membantu menjaga fleksibilitas lapisan tersebut. Dengan proses aplikasi yang mudah dan cepat kering, Hansaplast Spray Plaster dirancang untuk memberikan perlindungan tanpa mengganggu kebebasan bergerak.

Produk ini sesuai digunakan untuk luka akut dan luka superfisial seperti goresan, lecet, luka kecil, maupun luka ringan yang umum terjadi saat berolahraga atau melakukan aktivitas di luar ruangan.