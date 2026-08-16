Ingin Samarkan Bekas Luka? 5 Bahan Alami Ini Kerap Dipakai dalam Perawatan Kulit

ilustrasi bekas luka pada wajah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Bekas luka pada wajah terkadang tetap terlihat meskipun luka awal sudah sembuh. Kondisi tersebut bisa berupa perubahan warna kulit, noda gelap, maupun jaringan parut yang membuat permukaan kulit tampak tidak rata.
Perlu diketahui, bekas luka dan noda hitam bekas jerawat bukan selalu kondisi yang sama. American Academy of Dermatology (AAD) menjelaskan bahwa noda yang rata setelah jerawat sering kali merupakan hiperpigmentasi pascainflamasi, sedangkan jaringan parut dapat berupa cekungan atau bagian kulit yang menonjol.
Sejumlah bahan alami memang kerap digunakan dalam perawatan kulit rumahan. Namun, bukti ilmiah mengenai kemampuannya menghilangkan bekas luka masih terbatas dan hasilnya dapat berbeda pada setiap orang.
Dilansir English Jagran, berikut lima bahan alami yang populer digunakan untuk membantu merawat kulit dengan bekas luka atau noda.
Madu telah lama digunakan dalam berbagai perawatan kulit karena sifatnya yang mendukung proses penyembuhan luka. Dalam penggunaan rumahan, madu biasanya diaplikasikan secara tipis pada kulit.
Namun, penggunaan madu pada wajah tetap perlu dilakukan dengan hati-hati, terutama bagi pemilik kulit sensitif. Sebaiknya lakukan uji pada area kecil terlebih dahulu dan hentikan pemakaian apabila muncul kemerahan, gatal, atau rasa terbakar.
Lemon dikenal memiliki kandungan vitamin C dan sering dikaitkan dengan upaya membantu mencerahkan kulit. Karena alasan tersebut, air lemon kerap digunakan dalam berbagai resep perawatan kulit alami.
Meski demikian, air lemon sebaiknya tidak langsung diaplikasikan ke wajah tanpa pertimbangan. Bahan yang bersifat asam dapat menyebabkan iritasi pada sebagian orang dan membuat kulit lebih sensitif. Iritasi justru dapat memperburuk perubahan warna kulit.
Jika tujuan utamanya adalah menyamarkan noda gelap, perlindungan terhadap sinar matahari jauh lebih penting. AAD merekomendasikan sunscreen berspektrum luas dengan SPF 30 atau lebih untuk membantu mencegah noda semakin gelap.
Gel lidah buaya merupakan salah satu bahan alami yang cukup populer untuk perawatan kulit. Teksturnya memberikan sensasi lembap dan menenangkan.
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Jawa Pos
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