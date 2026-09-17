BPOM Dorong Semua Pihak Aktif Lapor Obat yang Terindikasi Bermasalah, Begini Alasannya

BBPOM Surabaya menyita 2.523 produk Obat Bahan Alam (OBA) ilegal dan berbahaya dalam operasi penindakan di Kabupaten Bangkalan. (BBPOM Surabaya)
JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendorong masyarakat dan tenaga medis aktif laporkan obat dicurigai bermasalah.
Pelaporan termasuk dugaan efek samping dan kejadian tidak diinginkan obat. Pelaporan dinilai penting untuk pantau keamanan obat sekaligus memperkuat perlindungan pasien. Langkah ini bertujuan mencegah risiko bagi pengguna obat.
"Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dijaga sepanjang siklus hidup obat, mulai dari memastikan ketertelusuran dan keamanan produk hingga pemantauan keamanannya setelah beredar melalui pelaksanaan farmakovigilans," ujar Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat BPOM Nova Emelda, Kamis (17/9).
Menurutnya, setiap laporan yang diterima BPOM jadi informasi penting untuk ketahui profil keamanan obat. Ini juga mendukung upaya perlindungan keselamatan pasien lebih baik.
Masyarakat diminta memeriksa obat diperoleh melalui jalur resmi dan cek nomor izin edar lewat Cek BPOM. Cara ini membantu pastikan kualitas dan keamanan obat yang digunakan.
Senada, Associate Director, Medical & Regulatory Novo Indonesia dr. Riyanny Meisha Tarlinan sebut keselamatan pasien butuh keterlibatan semua pihak. Peran produsen hingga pasien sangat penting untuk keamanan obat.
"Melalui kolaborasi dan peran aktif setiap pihak, kita dapat bersama-sama mendukung perjalanan pengobatan yang lebih aman bagi pasien. Bagi Novo, upaya tersebut dimulai dari penerapan proses dan standar kualitas sebelum produk dipasarkan, sistem untuk memastikan keaslian produk, upaya mendukung deteksi produk ilegal, hingga pemantauan keamanan setelah produk digunakan melalui tanggung jawab Pharmacovigilance," jelas Riyanny.
Ia menambahkan, pasien mengalami kejadian tidak diinginkan atau efek samping setelah pakai obat perlu konsultasi tenaga kesehatan. Tindakan ini penting untuk tindaklanjut dan pemantauan keamanan produk.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022