Prabowo Minta Masyarakat Bersabar Menanti Perluasan MBG

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat yang belum menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk bersabar karena pemerintah masih terus memperluas pelaksanaannya ke seluruh wilayah Indonesia.

Saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah memahami masih ada sejumlah daerah yang belum menerima manfaat program MBG mengingat luasnya wilayah Indonesia.

"Ada yang belum sampai, saya minta kesabaran karena itu memang perjuangan kita. Mungkin baru sampai semua saya berharap akhir tahun atau awal tahun depan. Negara kita besar sekali, negara kita besar sekali pasti ada desa-desa yang belum terima. Saya paham itu," kata Presiden Prabowo dalam siaran Sekretariat Presiden yang dipantau di Jakarta, Jumat (10/7).

Presiden menegaskan MBG merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Menurut Presiden, pemenuhan gizi sejak dini akan berpengaruh terhadap perkembangan otak, pertumbuhan tulang, serta kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa depan.

"MBG ini adalah sangat strategis karena ini makan untuk anak-anak kita generasi penerus. Dia sel otak harus berkembang dengan baik, sel tulang harus berkembang baik. Dia bisa jadi petani yang sehat, dia bisa jadi pekerja yang baik, dia bisa jadi ilmuwan, dia bisa jadi dokter," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Presiden mengatakan anak-anak yang tidak memperoleh asupan gizi yang baik sejak usia dini berisiko tidak berkembang secara optimal sehingga dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia pada masa depan.