Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 11 Juli 2026 | 01.57 WIB

Prabowo Minta Masyarakat Bersabar Menanti Perluasan MBG

Presiden RI Prabowo Subianto. (YouTube Setpres) - Image

Presiden RI Prabowo Subianto. (YouTube Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat yang belum menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk bersabar karena pemerintah masih terus memperluas pelaksanaannya ke seluruh wilayah Indonesia.

Saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah memahami masih ada sejumlah daerah yang belum menerima manfaat program MBG mengingat luasnya wilayah Indonesia.

"Ada yang belum sampai, saya minta kesabaran karena itu memang perjuangan kita. Mungkin baru sampai semua saya berharap akhir tahun atau awal tahun depan. Negara kita besar sekali, negara kita besar sekali pasti ada desa-desa yang belum terima. Saya paham itu," kata Presiden Prabowo dalam siaran Sekretariat Presiden yang dipantau di Jakarta, Jumat (10/7).

Presiden menegaskan MBG merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Menurut Presiden, pemenuhan gizi sejak dini akan berpengaruh terhadap perkembangan otak, pertumbuhan tulang, serta kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa depan.

"MBG ini adalah sangat strategis karena ini makan untuk anak-anak kita generasi penerus. Dia sel otak harus berkembang dengan baik, sel tulang harus berkembang baik. Dia bisa jadi petani yang sehat, dia bisa jadi pekerja yang baik, dia bisa jadi ilmuwan, dia bisa jadi dokter," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Presiden mengatakan anak-anak yang tidak memperoleh asupan gizi yang baik sejak usia dini berisiko tidak berkembang secara optimal sehingga dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia pada masa depan.

Selain menyasar peserta didik, Presiden mengatakan program MBG juga diberikan kepada ibu hamil sebagai upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Prabowo Soroti Ukuran Ayam MBG: Di Amerika 1 Ekor Dipotong 4, Di Indonesia Dipotong 12 - Image
Nasional

Prabowo Soroti Ukuran Ayam MBG: Di Amerika 1 Ekor Dipotong 4, Di Indonesia Dipotong 12

Sabtu, 11 Juli 2026 | 00.59 WIB

Prabowo Akui Banyak Maling di Program MBG, Minta Kepala Daerah Cek Dapur SPPG - Image
Nasional

Prabowo Akui Banyak Maling di Program MBG, Minta Kepala Daerah Cek Dapur SPPG

Jumat, 10 Juli 2026 | 23.04 WIB

Uji Materi Anggaran Pendidikan untuk MBG di MK, Koalisi Guru Serahkan 3 Kesimpulan - Image
Nasional

Uji Materi Anggaran Pendidikan untuk MBG di MK, Koalisi Guru Serahkan 3 Kesimpulan

Jumat, 10 Juli 2026 | 22.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore