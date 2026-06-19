ICW Laporkan Dugaan Kejanggalan Pengadaan Proyek Rp 109,8 M ke Inspektorat DKI Jakarta

JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama kelompok orang muda menyerahkan dua laporan hasil pemantauan pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) di Provinsi DKI Jakarta kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelatihan pemantauan PBJP yang digelar pada 6–7 April 2026 guna mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan di ibu kota.

Staf Investigasi ICW, Azhim Syah, menyatakan pertemuan dengan Inspektorat DKI Jakarta menjadi bagian dari upaya ICW untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Melalui keterlibatan masyarakat dalam pemantauan proyek pemerintah, ICW berharap penggunaan anggaran negara dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan warga.

Dalam agenda tersebut, kelompok orang muda menyampaikan dua laporan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan terhadap proyek-proyek pemerintah di Jakarta. Temuan tersebut kemudian diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

"Laporan pertama dipaparkan oleh Fadlan terkait proyek Rehabilitasi Total Gedung UPPPD Taman Sari Tahun Anggaran 2024. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp 25,4 miliar," kata Azhim Syah kepada wartawan, Jumat (19/6).

Berdasarkan hasil pemantauan, ditemukan sejumlah indikasi permasalahan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Temuan itu antara lain berupa potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dugaan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta minimnya keterbukaan informasi kepada publik.