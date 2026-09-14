Anak Pasien Rumah Sakit Jepang “Jalan-jalan” ke Kebun Binatang lewat VR

JawaPos.com - Anak-anak yang harus menjalani perawatan panjang di rumah sakit Jepang kini bisa "keluar" dari bangsal dan menjelajahi kebun binatang melalui teknologi virtual reality (VR). Program tersebut memberi kesempatan bagi pasien yang sulit meninggalkan rumah sakit untuk berinteraksi dengan orang lain sekaligus mengurangi rasa terisolasi selama menjalani pengobatan.

Lebih dari 30 rumah sakit di Jepang, termasuk Okayama University Hospital, mengikuti program yang ditujukan bagi anak-anak, remaja, serta pasien dewasa muda yang menjalani perawatan kanker dan penyakit serius lainnya. Dilansir dari Kyodo, Senin (14/9), program ini juga diharapkan memberikan sesuatu yang dapat dinantikan pasien selama menjalani perawatan hingga setelah mereka keluar dari rumah sakit.

Pada pertengahan Juli, sebanyak 15 anak berusia 4 hingga 16 tahun berkumpul di ruang bermain bangsal anak Okayama University Hospital. Mereka mengenakan perangkat VR untuk melakukan perjalanan virtual ke Tennoji Zoo di Osaka.

Melalui dunia metaverse, anak-anak tersebut seolah berada di area sabana Afrika di kebun binatang. Jerapah dan zebra tampak berkeliaran dengan latar belakang gedung pencakar langit Abeno Harukas.

Ruang virtual tersebut dikembangkan bersama oleh Kintetsu Real Estate Co. yang berbasis di Osaka dan pengembang metaverse asal Tokyo, Cluster Inc. Ruang tersebut sebelumnya telah digunakan untuk berbagai acara dan kegiatan.

Dengan mendengarkan penjelasan dari penjaga kebun binatang, para peserta dapat melihat kuda nil berenang bersama ikan di dalam tangki besar hingga singa mengaum dari atas batu.

Anak-anak juga dapat mengendalikan avatar mereka menggunakan pengontrol dan bergerak bebas mengelilingi kebun binatang sambil bersemangat menunjukkan berbagai hal yang mereka temukan.

Meski para peserta tidak dapat berbicara menggunakan suara di dalam metaverse, mereka tetap bisa berkomunikasi melalui pesan obrolan dan reaksi seperti tanda "suka".

Takeru Kuwahara, 10, siswa kelas empat sekolah dasar yang telah dirawat di rumah sakit sejak Maret, mengaku awalnya tidak nyaman berada di sekitar hewan. Namun, pengalaman virtual tersebut justru membuatnya merasa lebih tenang.