Hanya 11,2 % dari 56,9 % yang Mendapat Perawatan, Masalah Kesehatan Gigi Masih Tinggi

JawaPos.com — Masalah kesehatan gigi dan mulut masih banyak dialami masyarakat Indonesia, sementara akses terhadap perawatan oleh tenaga kesehatan gigi masih terbatas.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sebanyak 56,9% penduduk berusia 3 tahun ke atas mengalami masalah gigi dan mulut, tetapi hanya 11,2% yang mendapatkan perawatan dari tenaga kesehatan gigi.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif, mulai dari membangun kebiasaan menjaga kebersihan gigi hingga meningkatkan akses terhadap pemeriksaan secara berkala.

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Di Kabupaten Cianjur, upaya tersebut dilakukan melalui rangkaian edukasi dan pemeriksaan gigi gratis dalam rangka Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional (HKGN) 2026 pada 11–12 September. Kegiatan yang digelar di Lapangan Desa Bojong Sabandar itu ditargetkan menjangkau 7.000 orang, terdiri dari 2.000 anak melalui edukasi dan sikat gigi bersama serta 5.000 masyarakat umum melalui pemeriksaan gigi gratis.

Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Cianjur, drg. H. Muchamad Sarbini Wahid Heryanto, MKM, mengatakan pencegahan perlu dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika gangguan kesehatan gigi sudah muncul.

“Kesehatan gigi dan mulut tidak hanya berkaitan dengan penanganan ketika masalah sudah muncul, tetapi juga bagaimana masyarakat memiliki pengetahuan dan kebiasaan yang tepat untuk mencegahnya. Karena itu, kami mengapresiasi kolaborasi ini sebagai langkah nyata untuk mendekatkan edukasi dan layanan kesehatan gigi kepada masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya pemeriksaan gigi secara berkala,” ujarnya.

Kegiatan tersebut melibatkan Formula bersama International College of Dentists (ICD), PDGI Cianjur, dan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Selain edukasi dan pemeriksaan, masyarakat juga mendapat 15.000 paket sikat dan pasta gigi untuk mendukung penerapan kebiasaan menjaga kesehatan gigi di rumah.

Ketua International College of Dentists (ICD) Section XVI Indonesia, Dr. drg. RM Sri Hananto Seno, SpBM(K), MM, FICD, mengatakan peningkatan kesehatan gigi masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.