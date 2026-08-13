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Nanda Prayoga
Kamis, 13 Agustus 2026 | 21.44 WIB

4 Alasan Kesehatan Gigi Tak Boleh Diabaikan, Bukan Hanya soal Penampilan

Ilustrasi menjaga kesehatan gigi dan mulut. (Photo by Arvind Philomin/Pexels) - Image

Ilustrasi menjaga kesehatan gigi dan mulut. (Photo by Arvind Philomin/Pexels)

JawaPos.com - Kesehatan gigi dan mulut memiliki peran lebih luas daripada sekadar menunjang penampilan.

Kondisi gigi yang terawat turut menentukan kenyamanan saat makan, berbicara, berinteraksi, hingga menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari.

Pemeriksaan secara berkala penting dilakukan untuk mengetahui kondisi gigi sejak awal. Dengan begitu, masalah yang ditemukan dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih kompleks.

Menurut drg. Harum Azania Susanto, dokter gigi Smart Dental, pemeriksaan menjadi tahapan penting untuk menentukan perawatan yang sesuai dengan kondisi setiap pasien.

“Setiap pasien memiliki kondisi gigi dan kebutuhan perawatan yang berbeda. Melalui pemeriksaan yang menyeluruh, dokter dapat memahami kondisi gigi, gusi, susunan gigi, serta fungsi gigitan pasien sebelum menyusun rekomendasi perawatan. Dengan perencanaan yang tepat, perawatan dapat dilakukan secara lebih terarah, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien,” terang drg. Harum, Rabu (12/8).

Smart Dental sendiri mengadakan Independence Open Day “Merdeka Tersenyum” pada 19-21 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pemeriksaan kondisi gigi, termasuk pemeriksaan panoramic X-ray dan digital 3D smile scan bila berdasarkan evaluasi diperlukan.

Dalam kesempatan ini pula, Smart Dental membagikan 4 alasan mengapa kesehatan gigi perlu menjadi bagian dari perhatian sehari-hari!

1. Membantu Proses Makan dan Pencernaan

Kondisi gigi berpengaruh terhadap proses mengunyah makanan. Gigi berlubang, sakit, atau goyang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman saat makan. Akibatnya, seseorang bisa mengurangi atau menghindari jenis makanan tertentu yang berpotensi memengaruhi asupan nutrisi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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