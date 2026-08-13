4 Alasan Kesehatan Gigi Tak Boleh Diabaikan, Bukan Hanya soal Penampilan

JawaPos.com - Kesehatan gigi dan mulut memiliki peran lebih luas daripada sekadar menunjang penampilan.

Kondisi gigi yang terawat turut menentukan kenyamanan saat makan, berbicara, berinteraksi, hingga menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari.

Pemeriksaan secara berkala penting dilakukan untuk mengetahui kondisi gigi sejak awal. Dengan begitu, masalah yang ditemukan dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih kompleks.

Menurut drg. Harum Azania Susanto, dokter gigi Smart Dental, pemeriksaan menjadi tahapan penting untuk menentukan perawatan yang sesuai dengan kondisi setiap pasien.

“Setiap pasien memiliki kondisi gigi dan kebutuhan perawatan yang berbeda. Melalui pemeriksaan yang menyeluruh, dokter dapat memahami kondisi gigi, gusi, susunan gigi, serta fungsi gigitan pasien sebelum menyusun rekomendasi perawatan. Dengan perencanaan yang tepat, perawatan dapat dilakukan secara lebih terarah, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien,” terang drg. Harum, Rabu (12/8).

Smart Dental sendiri mengadakan Independence Open Day “Merdeka Tersenyum” pada 19-21 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pemeriksaan kondisi gigi, termasuk pemeriksaan panoramic X-ray dan digital 3D smile scan bila berdasarkan evaluasi diperlukan.

Dalam kesempatan ini pula, Smart Dental membagikan 4 alasan mengapa kesehatan gigi perlu menjadi bagian dari perhatian sehari-hari!