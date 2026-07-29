Wajib Hindari! 5 Makanan dan Minuman Ini Bisa Merusak Kesehatan Gigi

ilustrasi gigi sehat. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Memiliki senyum sehat dan gigi yang kuat menjadi bagian penting dalam menjaga penampilan serta kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Namun, banyak orang masih kurang menyadari bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari dapat memberikan dampak besar terhadap kondisi gigi.
Mengabaikan kesehatan gigi dapat meningkatkan risiko berbagai masalah, mulai dari gigi berlubang, kerusakan email gigi, pembengkakan, hingga peradangan pada area mulut.
Jika tidak segera ditangani, gangguan tersebut dapat berkembang menjadi masalah gigi yang lebih serius.
Oleh karena itu, memperhatikan pola makan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan gigi.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari untuk membantu menjaga kesehatan gigi.
Minuman berkarbonasi menjadi salah satu jenis minuman yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan gigi.
Kandungan asam yang tinggi dalam minuman tersebut dapat mengikis lapisan email gigi sehingga membuat gigi lebih rentan mengalami kerusakan dan sensitivitas.
Jika dikonsumsi secara rutin dalam jumlah berlebihan, minuman berkarbonasi dapat meningkatkan risiko gigi berlubang dan kerusakan permanen pada gigi.
Permen asam memiliki kandungan gula dan tingkat keasaman yang tinggi sehingga kurang baik untuk kesehatan gigi.
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