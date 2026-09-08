Korban Keracunan MBG Hilang Ingatan, Dokter Saraf Sebut Bersifat Sementara

Ilustrasi petugas SPPG sedang menyiapkan menu MBG. (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Kasus hilang ingatan atau amnesia jadi sorotan, karena siswi SMK di Berastagi Sumatera Utara mengalaminya usai diduga keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dokter spesialis saraf Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K) menyebut, umumnya keracunan makanan tidak selalu menyebabkan gangguan ingatan permanen, dan mayoritas bersifat sementara.
“Bila dikaitkan dengan keracunan makanan biasanya bersifat sementara. Mekanismenya bergantung pada beratnya kondisi dan jenis toksin,” kata Prof. Yuda saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (8/9).
Ia menerangkan, gangguan ingatan sementara dapat terjadi ketika keracunan makanan menyebabkan muntah dan diare berat hingga memicu dehidrasi.
Kehilangan cairan dalam jumlah besar inilah yang dapat mengganggu keseimbangan tubuh dan fungsi otak.
“(Selain itu) karena gangguan elektrolit (terutama natrium), hipotensi (tensi yang menurun), hipoglikemia (kadar gula darah rendah), demam tinggi, atau gangguan ginjal,” papar Prof. Yuda.
Berbagai kondisi tersebut, lanjutnya, dapat menyebabkan acute confusional state atau delirium.
Itu adalah keadaan ketika seseorang mengalami gangguan kesadaran, perhatian, orientasi, dan fungsi kognitif secara akut.
“Setelah pulih, pasien kadang tidak mengingat dengan baik kejadian selama beberapa jam tersebut. Namun biasanya reversibel,” ungkapnya.
Meski demikian, ada beberapa kasus hilang ingatan yang menetap cukup lama seperti akibat ensefalopati toksik akibat infeksi atau toksin pada saraf otak.
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Jawa Pos
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