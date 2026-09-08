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Rian Alfianto
Rabu, 9 September 2026 | 01.23 WIB

Riset Jepang Ungkap Perubahan Kualitas Udara saat Produk Tembakau Dipanaskan

Asap rokok (Canva) - Image

Asap rokok (Canva)

JawaPos.com - Penggunaan produk tembakau yang dipanaskan atau heated tobacco product (HTP) mengubah sejumlah parameter kualitas udara di dalam ruangan.

Penelitian terbaru dari Jepang menemukan bahwa perubahan tersebut hanya terjadi pada sebagian kecil parameter yang diuji.

Konsentrasi parameter yang meningkat juga tercatat masih berada di bawah ambang batas paparan yang ditetapkan sejumlah lembaga kesehatan dan keselamatan.

Temuan ini berasal dari penelitian berjudul Effect of the Use of a Heated Tobacco Product on Indoor Air Quality in Environmentally-Controlled Chamber yang menguji kondisi udara dalam ruangan ketika HTP digunakan.

Studi tersebut dipublikasikan di jurnal Aerosol and Air Quality Research pada 9 April 2026.

Peneliti Katsunari Fujisawa bersama tim mengukur 56 parameter kualitas udara dalam ruang uji yang dirancang menyerupai kondisi restoran dan hunian.

Pengukuran mencakup karbon monoksida, karbon dioksida, senyawa organik volatil, partikulat, logam, amonia, propilen glikol, gliserol, serta sejumlah senyawa lainnya.

Enam parameter meningkat di kondisi seperti restoran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua parameter kualitas udara mengalami perubahan ketika HTP digunakan.

Peningkatan hanya ditemukan pada sebagian parameter tertentu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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