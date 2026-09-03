Merokok Sulit Ditekan, Strategi Pengendalian Tembakau Dinilai Perlu Berubah

Ilustrasi berhenti merokok. (Lane Regional Medical Center)
JawaPos.com - Upaya menekan angka perokok belum sepenuhnya berhasil di berbagai negara.
Peneliti menilai kebijakan pengendalian tembakau perlu diperluas, termasuk mempertimbangkan pendekatan tobacco harm reduction (THR) untuk membantu perokok dewasa mengurangi risiko kesehatan.
Gagasan tersebut disampaikan Ruth Bonita dan Robert Beaglehole dalam jurnal Beyond a Smoke-Free Generation: Ending Smoking Within a Generation yang diterbitkan di The Lancet.
Keduanya menilai pencegahan perokok baru saja tidak cukup untuk mengakhiri epidemi merokok.
Menurut mereka, kebijakan juga perlu diarahkan pada percepatan penurunan jumlah perokok dewasa, terutama di negara berkembang yang masih menghadapi beban kesehatan akibat konsumsi rokok.
Jika tujuannya mengakhiri epidemi merokok, lanjut mereka kebijakan pengendalian tembakau global perlu memprioritaskan percepatan transisi dari konsumsi rokok ke produk nikotin alternatif yang terbukti memiliki tingkat risiko lebih rendah.
"Khususnya bagi kelompok orang dewasa yang menanggung beban besar akibat dampak kesehatan tembakau, khususnya di negara-negara berkembang,” tulis Ruth Bonita dan Robert Beaglehole, dikutip Kamis (3/8).
Bonita dan Beaglehole mengatakan, lanskap pengendalian tembakau telah berubah dibandingkan satu dekade lalu.
Sejumlah penelitian mengenai produk nikotin tanpa pembakaran menunjukkan profil risiko yang lebih rendah dibandingkan rokok konvensional.
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Jawa Pos
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